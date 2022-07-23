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推4幼園新校舍優先供搬區 校長：不治本

【明報專訊】幼稚園學生人口下降，教育局再次推出4間幼稚園校舍接受申請，但指明優先供現有其他區幼稚園申請作搬遷用途。幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲稱，幼稚園未必願放棄原有學生而搬遷，預計未必有太多申請。她又稱近年出生率下降，各區幼稚園都收生不足，重置幼稚園到他區「治標不治本」，建議教育局「不如變多些嬰兒出來」。

教局：考慮人口跌 各區供應與需求有差

教育局繼2月後再推出4間幼稚園校舍，均位於房委會將建成的屋苑，其中兩間位於大埔富蝶邨4座地下，預計明年7月建成；另兩間分別位於青衣青富苑及黃大仙啟鑽苑，暫定今年11月及明年4至6月建成。每間幼稚園能提供6至8間課室。

教育局稱，考慮到幼稚園學生人口下降、各區供求情况和家長選擇有一定差異，在優質幼稚園教育政策下，會優先考慮正承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內學位過剩等問題的幼稚園擬作搬遷用途的申請，若未選出合適申辦團體才會考慮營辦新幼稚園的申請。申辦團體須於9月2日下午5時或之前將申請表、辦學計劃資料表等文件送抵教育局幼稚園教育分部。

根據教育局向立法會財委會特別會議提交的預算開支文件，今年局方推算本港有51,500名3歲兒童，適齡接受幼稚園教育。局方推算直至2029年，全港3歲學齡人口將降至45,200人，下跌約12%。

新推出幼稚園校舍所在的大埔區、葵青區及黃大仙區，2024年將分別有2600、2800及2300名3歲學童。

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