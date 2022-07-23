大灣區航空今首航 旅團不夠客未成行

維珍往倫敦航線停至明年3月

另外，彭博社報道，去年底起停飛倫敦至香港航線的維珍航空，因運作上持續面對複雜情况，決定停飛航線至明年3月底。

據機管局網站資料，大灣區航空今日會有一班離港及一班抵港的航班，其中離港航班HB660今晨10時半從香港出發往曼谷，抵港航班HB661預計今午5時10分從曼谷抵港。

運輸及物流局長林世雄昨稱，相信大灣區航空運作有豐富經驗，不會有操作問題。林又說，新增一間本地航空公司，有信心可進一步鞏固香港的國際航空樞紐地位。

倡撤酒店檢疫 灣航：關乎旅業存亡

大灣區航空行政總裁許漢忠表示，因應疫情，今日首航沒特別儀式。許又稱，基於商業理由，未能透露與航班預訂具體相關的資料，但認為目前入境香港仍要7天酒店檢疫下，很明顯一般市民會避免不必要旅行。許希望特區政府調整酒店檢疫政策，可行情况下盡快減低甚至取消酒店檢疫，形容這關乎整個航空業和旅遊業存亡，尤其對經營短途航線的旅行社及航空公司而言，是非常關鍵一步。

東瀛遊早前推出泰國8天旅行團，旅客原訂乘搭大灣區航空。東瀛遊執行董事禤國全昨稱，因報名人數不足，今日未能成團。他相信主要因旅客返港時要在酒店檢疫7日，影響報團意欲，連較受歡迎的日本，其公司6月只開到兩團，7月開4團，而對港人而言泰國比日本吸引力較低，暫未知下一團何時能出發。