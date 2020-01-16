景泰苑裝修合謀定價 3公司共罰360萬

案件答辯方為金光工程有限公司、聯合金輝建築工程有限公司、豪景工程有限公司、聯合金輝工程董事陳金水及豪景工程負責人林保旺。所有答辯方先後承認違例。

涉857伙 3公司兩主管均認罪

法官夏利士接納競委會建議，判所有答辯方各付五分之一訟費。金光工程罰款39.8萬，林保旺罰款28萬；較早承認違例的聯合金輝建築工程及豪景工程因過程中表現合作，分別扣減12%及9%罰款，總罰款各為148.4萬元及143.6萬元。

一主管取消董事資格3年

陳金水毋須罰款，但3年內不得在任何公司任董事。判辭引述競委會一方認為，陳是豪景工程董事，亦是景泰苑項目主管，公司在他知情下違例，他則負責分配單位及籌備印刷宣傳單張，符《競爭條例》所列「嚴重反競爭」行為，明顯違反房委會政策及不可「分餅仔」的警告。夏官接納競委會陳辭，同意陳行為符「中等」嚴重程度，判3年取消董事資格令。

案情稱，金光工程、聯合金輝及豪景工程2017年間私下編配景泰苑857單位的生意，由陳金水負責編排。當有非該公司負責樓層的住戶接洽，該公司會拒接並轉介到已配編的公司；3公司宣傳單張設計及所列項目一樣，價差約300元，涉合謀定價。

【案件編號：CTEA 1/18】