海洋公園主席：歡迎中央再送熊貓

【明報專訊】海洋公園大熊貓安安周四（21日）離世，終年35歲。對於如何處理安安遺體，海洋公園公司主席龐建貽昨日透露，正與相關政府部門及中國大熊貓保護研究中心跟進細節；又提及6年前離世的大熊貓佳佳之骨架對科研有很多貢獻，園方有決定便會公布。至於安安生前居所「香港賽馬會四川奇珍館」，龐稱將保留原狀，稍後或公布新安排。海洋公園回覆查詢稱，安安後事暫未有公布。
談安安遺體 提佳佳骨架科研貢獻
龐建貽昨在港台《千禧年代》稱，安安是「百歲熊瑞」，過去數周健康慢慢轉差，唯有安排安樂死。他解釋稱，安安食量漸減，周日（17日）起停止進食固體食物，只飲水和電解質飲料，活動量亦大減，休息和睡覺時間較多。他說同事過去多周很辛苦，24小時照顧安安起居和做各類檢查，面對安安慢慢虛弱亦感傷心。
龐稱安安「有很高的重要性」，自1999年與佳佳同到海洋公園，即成園方標誌之一；對保育貢獻良多，亦為港人帶來很多美好回憶。他歡迎中央再送大熊貓予本港，認為保育大熊貓是園方重要一環，而同事照顧大熊貓亦有一定專業，過去20多年照顧園內4隻大熊貓，稱海洋公園是保育熊貓的正確地方。
海洋公園保育基金主席陳晴說，安安離世讓人痛心，基金將秉承安安使命，繼續宣揚保育的重要，同時改善大熊貓棲息地問題，至今已支持近100項相關保育項目。