海洋公園主席：歡迎中央再送熊貓

談安安遺體 提佳佳骨架科研貢獻

龐建貽昨在港台《千禧年代》稱，安安是「百歲熊瑞」，過去數周健康慢慢轉差，唯有安排安樂死。他解釋稱，安安食量漸減，周日（17日）起停止進食固體食物，只飲水和電解質飲料，活動量亦大減，休息和睡覺時間較多。他說同事過去多周很辛苦，24小時照顧安安起居和做各類檢查，面對安安慢慢虛弱亦感傷心。

龐稱安安「有很高的重要性」，自1999年與佳佳同到海洋公園，即成園方標誌之一；對保育貢獻良多，亦為港人帶來很多美好回憶。他歡迎中央再送大熊貓予本港，認為保育大熊貓是園方重要一環，而同事照顧大熊貓亦有一定專業，過去20多年照顧園內4隻大熊貓，稱海洋公園是保育熊貓的正確地方。

海洋公園保育基金主席陳晴說，安安離世讓人痛心，基金將秉承安安使命，繼續宣揚保育的重要，同時改善大熊貓棲息地問題，至今已支持近100項相關保育項目。