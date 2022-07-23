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綠置居蚊型盤將減 何永賢：不會停建

【明報專訊】土地房屋是本屆政府重點之一，今屆政府亦將增加綠置居供應，房屋局長何永賢受訪時指出，未來將減推綠置居百多呎細單位，但不會完全停建，稱新居屋單位應以1至2人、2至3人單位為主。她稱，建屋單位愈大，伙數愈少，建屋量和居住質素需平衡，現時以「提量」為優先，待長遠土地供應到位，才研究增加居住面積。

公營屋增量為先 後研增面積

何永賢接受報章訪問時稱，非常關注建屋量及居住質素，冀壓縮程序，抓緊時間增加公營房屋供應。她稱，國家主席習近平指香港民心盼望住得更寬敞，但興建單位愈大，落成量便愈少；權衡建屋量和居住質素，現應優先「提量」，待北部都會區和明日大嶼等長遠土地供應到位，才研究增加居住面積。

何又稱，未來落成的綠置居的百餘呎細單位比例將會減少，但不會完全停建，因呎數低的單位售價亦較低，可為準買家提供不同選擇；而較理想的居屋應以1至2人和2至3人單位為主，4至5人的大單位數量則會較少。

2萬公屋單位將採組裝技術建築

何永賢又形容房屋問題是民生痛點，將透過應用組裝合成建築法（MiC）建屋「提速、提效」，同時令地盤更安全和環保；稱房署已物色涉2萬多單位的公屋項目採用MiC，是個好開始，但未正面回應會否要求房署就採用MiC等新技術設定指標。她稱，應用新技術除提升效率，亦有望吸引年輕人和女性投身建造業，解決人手不足及人手老化問題。

對於本港現有逾22.6萬人蝸居劏房，何永賢認為，香港是進步城市，不少人居於劏房環境，令人難以接受；早前探訪劏房戶後已請建造業議會為劏房戶提供探訪和協助維修等服務，亦得到正面回應。她又認為，過渡屋是較快向劏房戶提供較適切居所的方法，初步反應正面，局方亦正思考過渡屋有否改善空間，例如在建築過程中協助營辦團體。

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