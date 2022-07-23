港聞

港聞二

通關無期旅遊書平賣 書商轉推投資書保命

【明報專訊】疫情期間多間旅遊書書商大受影響。書展內多間書商以低價出售旅遊書，最平10元一本；有出版社稱疫情期間旅遊書的出版業務停頓，幾個月「零收入」，轉型出版投資書；原估計今年會通關，故再出新版旅遊書，惟至今仍未通關，新書銷量失預算。

書展舉行第三日，人流明顯較首兩日多。書展昨天開放時間延長至晚上11時。至晚上10時，人流明顯較少，但仍有市民「打書釘」。過往有不少人選購旅遊書，惟本港尚未通關，回港仍須檢疫，影響旅遊意欲，場內售賣旅遊書籍的攤位不多。

數月零收入 誤判暑假通關出新書

旅遊書書商、喝采多媒體有限公司創辦人謝先生稱，新冠疫情前旅遊書佔其業務九成，惟疫情期間有幾個月「零收入」，指疫情對公司構成「好大壓力、結構性影響」，但未有裁員；近兩年轉而出版更多興趣類及投資書籍，惟未追回疫情前營業額，只盼「支持到營運」。謝生稱，他們在日本有駐當地記者，加上原以為今年暑假將通關，故出版一本「大阪京都」的新旅遊書，「爭取做通關後第一本旅遊書」。通關雖未成真，他稱該書銷量比想像中樂觀，首兩天銷量約100本；台灣市場有訂單，在書展後將會處理，盼有助增進營業額。不過謝先生補充，現時的銷情較計劃出版時，銷售額較預期差七至八成。

「旅遊天書」出版社 新書講NFT

據本報記者觀察，書展不少書商以低價出售旅遊書。其中主要出「旅遊天書」的「跨版生活」以10元出售往年出版的旅遊書。員工彭小姐稱公司一直會賣過期旅遊書給讀者，「我們想環保，寧願很便宜地賣給讀者，若他覺得有用便去看」。她說最近一次出版旅遊書為2020年，會等到疫情回落、本港與外地通關後，再出版新旅遊書；疫情期間則集中出版食譜及教育相關書籍，其最新出版為《元宇宙NFT精讀本》。

「昔每本100元 今7本100元」

春藤書坊負責人周先生稱，過去兩年受疫情影響，去年及今年均以100元7本出售舊版旅遊書，今年銷情暫與去年相若。「現在出售都是疫情前版本，客人認為是舊書，就唯有平價出售，否則就只能當廢紙。疫情前（旅遊書）好賣，當時賣每本約100元，現在賣100元7本，只志在清貨。」

市民謝先生以40元購買4本日本旅遊書，包括四國、廣島、名古屋及九州，他稱雖然暫時未能外遊、旅遊書又有可能過時，但會當作「汲取知識」及「過旅行癮」。

買遊日書者：吸知識過旅行癮

參展多年的日本國家旅遊局，今年共有12個相關展區，包括和歌山縣、石川縣及沖繩縣等，數量與去年相若，較2019年的19個稍減。局方數據顯示，自2017年起至去年書展，攤位參觀人數維持2萬人以上，當中以2019年逾2.7萬人最多，去年則減至約2.2萬，局方相信與疫情有關。不過，該局稱今年書展首兩日的人流較去年增加15%。

日本和歌山縣觀光推廣員許澤燕稱，市民今年反應較去年踴躍，認為他們對於通關到外地旅遊有較大期望。她稱，堅持在書展設攤位，因認為書展可接觸本地港人，期望未來一通關，他們便會到訪。

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