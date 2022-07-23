公務員局承諾檢視調薪機制 滯後數據框架不變

財會通過劃一加薪2.5%

楊何蓓茵在會上重申，今年薪酬調整結果沒偏離有關機制，政府需平衡機制下六大因素。她稱一方面本港經濟前景有不確定性，政府今年預計赤字約560億元，另一方面需考慮薪酬趨勢淨指標和肯定公務員過去一年努力。她亦解釋今次薪趨調查狀况特別，因上一財政年度首10個月經濟向好，最後兩個月因疫情而急轉直下，令結果與市民觀感不同。

考慮公布結果同時發放經濟數據

現行公務員薪酬調整機制自2007年改動後沿用至今，多名議員促請檢視。楊太稱，政府過去着重數字，會考慮公布結果同時發放整體經濟情况和生活費用變動等數據，並以文字描述就業市場及經濟，讓公務員團體和公眾對結果有整體看法，不僅着眼薪趨淨指標。她稱，每年第三季政府、職方和獨立委員均會一同檢討機制，在調查滯後一年的前提下，對調整其他因素持開放態度。

九龍中立法會議員楊永杰要求政府仿效新加坡將公務員薪酬與表現掛鈎。楊太稱，不同部門正就未來工作制訂關鍵績效指標，惟針對個別公務員，由於工種較多，加上部分公共行政工作涉及公眾利益和程序公義，難量化工作成果。她又說，公務員須有使命感，「做得好是應該」，工作表現理想升遷時也有優勢。