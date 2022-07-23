鄧飛：男生限短髮因較大汗 林澤駿：多汗女生須限短髮？

鄧：平機教局社會認為不對 學校才改

鄧飛昨於商台《在晴朗的一天出發》多次強調學校校規並非以性別區分，而是基於整潔樸素，普遍學校都要求男生留短髮。被問到若留長髮的男同學打理得比女生好是否便可接受，他說沒有辦法，校規已訂立，若平機會、教育局及社會都認為學校做法不對，學校才會改變。「如果這樣都被視為性別歧視或性別定型，是否所有事都要一刀切、劃一才算沒有性別定型？」他稱，若是次投訴成立，學校會妥協，但肯定對教育界有很大震動。

林：一句「向來規定」 社會還需修例？

林澤駿於網上評論，「有些男生流汗比較少，學校會否用這個原因要求男生留長髮？」他說男女都會流汗，而且因素很多，流汗只是學生留長或短髮的考慮因素，強調學生需要的是選擇髮型的權利，而不是被規定留長或短髮。

他又說，指出校規、公司、社會規定的錯處和不合理是所有人都應做的，「一句『向來的規定是這樣』，社會還需立法、更改律例嗎？」

對於男女生流汗差異問題，澳洲University of Wollongong一份研究顯示，性別在發放及吸收熱能方面有5%差異，而身體表面面積的分別，則可解釋到每人在發放及吸收熱能的10%至48%的差異。研究團隊因而認為，發放及吸收熱能的分別基於體態而非性別。