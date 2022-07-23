5非禮案底漢認侵犯11歲女候判 狎童積犯加刑修例 官令控方交代進度

控方在庭上表示，現年43歲的被告張國業過往有8宗案底，其中5宗案底與非禮罪相關（見表）。控方透露，被告於2018年2月服畢另案刑期，惟出獄後再犯。

控方：律政司未跟 法改會已發報告

法官黎婉姫聽畢表示，被告多次以同一手法非禮未成年女童，而在上一宗案件，主審法官杜麗冰曾建議律政司和立法機關修例，考慮提升性侵未成年人積犯的刑期上限。

控方回應稱，律政司暫未跟進有關事項，但法律改革委員會今年5月發表報告，建議提升性罪行刑罰。黎官遂下令控方兩周內以書面陳辭交代有關進展。

案情稱，事主X（案發時11歲）於2019年11月放學，獨自步行返回葵涌住所，其間被告尾隨X步入升降機。X走到走廊時，被告突然伸手箍着X頸部，並用手肘壓住其胸部，意圖拖行X。X驚慌尖叫，被告鬆手逃離現場。X事後喉部泛紅，致電母親求助。被告2021年1月在深水埗「更新之家」被捕，警誡下承認喜歡「睇女仔」，又稱非禮X後覺得很刺激。

法改會倡侵犯兒童增至可囚14年

保安局回覆查詢稱，留意到法改會的《性罪行檢討中的判刑及相關事項》及《檢討實質的性罪行》報告書提出超過70項建議，該局會一併研究，並參考海外司法管轄區相關法例最新發展，制訂具體法例修訂建議。該局會適時就修例建議諮詢公眾，並提交立法會審議。

翻查資料，法改會今年5月的《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書建議，針對性侵犯13或16歲以下兒童以及導致或煽惑兒童進行性行為的相關罪行，最高刑罰可訂為14年監禁。報告稱，判囚14年是相當嚴厲刑罰，建議法院在最極端情况下才施加最高刑罰，並因應受害人年齡量刑。

【案件編號：HCCC256/21】