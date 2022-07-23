港聞

港聞二

5非禮案底漢認侵犯11歲女候判 狎童積犯加刑修例 官令控方交代進度

【明報專訊】屢犯非禮多次入獄的男子早前出獄後重蹈覆轍，尾隨11歲校服女童回家並用手肘壓住女童胸部。男子昨於高等法院承認非禮罪，還押至10月21日判刑，以索取兩份精神科報告。法官提及，被告因另案判刑時，法庭曾建議提升對性侵未成年人積犯的刑罰，要求控方交代修例進展。

控方在庭上表示，現年43歲的被告張國業過往有8宗案底，其中5宗案底與非禮罪相關（見表）。控方透露，被告於2018年2月服畢另案刑期，惟出獄後再犯。

控方：律政司未跟 法改會已發報告

法官黎婉姫聽畢表示，被告多次以同一手法非禮未成年女童，而在上一宗案件，主審法官杜麗冰曾建議律政司和立法機關修例，考慮提升性侵未成年人積犯的刑期上限。

控方回應稱，律政司暫未跟進有關事項，但法律改革委員會今年5月發表報告，建議提升性罪行刑罰。黎官遂下令控方兩周內以書面陳辭交代有關進展。

案情稱，事主X（案發時11歲）於2019年11月放學，獨自步行返回葵涌住所，其間被告尾隨X步入升降機。X走到走廊時，被告突然伸手箍着X頸部，並用手肘壓住其胸部，意圖拖行X。X驚慌尖叫，被告鬆手逃離現場。X事後喉部泛紅，致電母親求助。被告2021年1月在深水埗「更新之家」被捕，警誡下承認喜歡「睇女仔」，又稱非禮X後覺得很刺激。

法改會倡侵犯兒童增至可囚14年

保安局回覆查詢稱，留意到法改會的《性罪行檢討中的判刑及相關事項》及《檢討實質的性罪行》報告書提出超過70項建議，該局會一併研究，並參考海外司法管轄區相關法例最新發展，制訂具體法例修訂建議。該局會適時就修例建議諮詢公眾，並提交立法會審議。

翻查資料，法改會今年5月的《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書建議，針對性侵犯13或16歲以下兒童以及導致或煽惑兒童進行性行為的相關罪行，最高刑罰可訂為14年監禁。報告稱，判囚14年是相當嚴厲刑罰，建議法院在最極端情况下才施加最高刑罰，並因應受害人年齡量刑。

【案件編號：HCCC256/21】

上 / 下一篇新聞

副局政助新19人名單 8有政黨背景 4新民黨3民建聯1經民聯 狄志遠：予人政治分贓之感
副局政助新19人名單 8有政黨背景 4新民黨3民建聯1經民聯 狄志遠：予人政治分贓之感
曾處理理大衝突 警前指揮官卓孝業任保安副局
曾處理理大衝突 警前指揮官卓孝業任保安副局
張國鈞前議助丘應樺前同事 任兩人政助
張國鈞前議助丘應樺前同事 任兩人政助
李家超：有責打擊污染新聞工作破壞分子 新聞獎頒獎禮致辭提國安 記協：嚴重指控促解釋
李家超：有責打擊污染新聞工作破壞分子 新聞獎頒獎禮致辭提國安 記協：嚴重指控促解釋
公院新冠牀倍增 非緊急服務勢再削 醫局啟第二階段應變方案 社協籲加強公私營協作助分流
公院新冠牀倍增 非緊急服務勢再削 醫局啟第二階段應變方案 社協籲加強公私營協作助分流
李家超首召專家顧問會 「意見有助決策」
李家超首召專家顧問會 「意見有助決策」
外展隊每周為院友打針 盼9月三針接種率至少五成
外展隊每周為院友打針 盼9月三針接種率至少五成
虐3童員工囚約7月 官斥辱兒欠悔意 童樂居第二宗認罪 求情稱不再做幼兒工作
虐3童員工囚約7月 官斥辱兒欠悔意 童樂居第二宗認罪 求情稱不再做幼兒工作
掟磚案下月判刑 控方稱黑衣人衝突煽動者
掟磚案下月判刑 控方稱黑衣人衝突煽動者
涉無牌經營 「願榮光咖啡館」：申請未批
涉無牌經營 「願榮光咖啡館」：申請未批
友駕車撞欄 警長接手同涉酒駕被捕
友駕車撞欄 警長接手同涉酒駕被捕
「計錯日子」押後判 官准寇鴻萍保釋
「計錯日子」押後判 官准寇鴻萍保釋
鄧飛：男生限短髮因較大汗 林澤駿：多汗女生須限短髮？
鄧飛：男生限短髮因較大汗 林澤駿：多汗女生須限短髮？
公務員局承諾檢視調薪機制 滯後數據框架不變
公務員局承諾檢視調薪機制 滯後數據框架不變
通關無期旅遊書平賣 書商轉推投資書保命
通關無期旅遊書平賣 書商轉推投資書保命
綠置居蚊型盤將減 何永賢：不會停建
綠置居蚊型盤將減 何永賢：不會停建
海洋公園主席：歡迎中央再送熊貓
海洋公園主席：歡迎中央再送熊貓
景泰苑裝修合謀定價 3公司共罰360萬
景泰苑裝修合謀定價 3公司共罰360萬
中三生夢寄神舟 航天員拍片回信
中三生夢寄神舟 航天員拍片回信
大灣區航空今首航 旅團不夠客未成行
大灣區航空今首航 旅團不夠客未成行
推4幼園新校舍優先供搬區 校長：不治本
推4幼園新校舍優先供搬區 校長：不治本
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】候任房屋副局戴尚誠係雕塑家 現職建築署 曾辦公室搞工作坊
【Emily】候任房屋副局戴尚誠係雕塑家 現職建築署 曾辦公室搞工作坊
【Emily】報業公會獎特首主禮 明報9獎 李家超話每日睇報紙 散墨味愛實感
【Emily】報業公會獎特首主禮 明報9獎 李家超話每日睇報紙 散墨味愛實感
【Emily】再有高官調動 黃少珠任工貿署長 李佩詩任社署署長
【Emily】再有高官調動 黃少珠任工貿署長 李佩詩任社署署長
【Emily】六合彩「復常」一周3次 暑期金多寶有得攪
【Emily】六合彩「復常」一周3次 暑期金多寶有得攪
【Emily】田二少赴小學畢業禮 遇生命小鬥士
【Emily】田二少赴小學畢業禮 遇生命小鬥士