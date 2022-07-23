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涉無牌經營 「願榮光咖啡館」：申請未批

【明報專訊】位於上環必列者士街的「願榮光咖啡館」昨在社交網站發文，指有警員上門要求停業。負責人羅小姐向本報表示，警方前日到場稱接獲投訴，店內有可能違反國安法的裝飾，並發現店舖未領食肆牌照，要求停業。羅小姐稱已收起「光時」等敏感標語，又指早前已向食環署申請食肆牌照，但尚未獲批。

店方稱警指裝飾涉違國安

警：廣告牌被投訴阻街

警方回覆本報查詢時表示，前日下午1時許接獲一宗「街道阻塞」投訴，發現咖啡店門外廣告牌阻街，到場調查期間發現該店並未領有食肆相關牌照，勸喻負責人盡快領取牌照才可經營，負責人表示明白，並將廣告牌收回店中。警方回覆中無回應有否發現違反國安法的裝飾。

食環：1月接投訴 本月檢控

食環署表示，4月25日接獲上址的小食食肆牌照申請，申請人5月10日自行取消申請，至同月中再提出牌照申請，目前正在處理。署方稱，自1月起接獲3宗有關該地點的投訴，本月13日向經營者檢控「無牌經營食物業」。

負責人：警員着「醒水」無搜查

羅小姐表示，3名軍裝警員前日到店舖，稱接獲投訴，店內有可能違反國安法的裝飾，但警員未有指明具體涉案裝飾，只着他們「醒水」，又指店外的告示牌阻街；警方同時指店舖未領食肆牌照，屬無牌經營，要求停業。她稱，警員當日在店內逗留約30分鐘，其間抄下店員身分證及拍攝店舖環境作紀錄，未有搜查。她事後收起「光時」等敏感標語，昨早仍如常營業，惟下午再有警員到場，店舖提早關門。

對於被指無牌經營，羅承認未獲食肆牌照，指已向食環署申請，至今未獲批，亦未獲發暫准牌照，對此感無奈。她指食環署人員曾多次上門巡察，高峰時甚至一周三四次，署方人員解釋是收到有關食物質素及店舖環境的投訴。她說，仍未決定未來數天是否營業，但仍希望接待已預約的客人。

相關字詞﹕國安法 願榮光咖啡館

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