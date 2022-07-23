掟磚案下月判刑 控方稱黑衣人衝突煽動者

指量刑重點為有共同意圖暴動

控方在庭上讀出兩名被告的背景陳述書，透露首被告劉子龍（現年19歲）和次被告陳彥廷（現年18歲）均無案底。控方又指，首被告具初中教育程度，案發時無業，至於次被告在粉嶺一間中學完成初中課程，案發時修讀健體及運動的職專文憑課程。

求情：還押逾兩年已反省

控方表示，辯方在書面陳辭形容兩個持不同政見的陣營當日互相掟磚，但控方認為，另一方才是「煽動者」（instigator），意指黑衣人煽動衝突；又稱被告使用的暴力程度並非量刑重點，重點在於被告有共同意圖參與暴動，因本案有證據顯示兩名被告商量攜帶槌子，次被告亦承認在現場持鋸。

辯方大律師David Boyton求情稱，劉子龍原就讀第一組別學校，還押兩年多已有反省，他亦撰寫求情信表達悔意；劉擬攜槌只是為敲碎磚頭。Boyton又稱，劉的父親每天到法庭旁聽，陪兒子面對審訊，另有3名社工撰寫求情信，形容劉性格勤奮和待人有禮。Boyton提及，劉約兩年前與女友交往，惟女友離他而去，稱對年輕人來說，分手收場是很深刻的事。

另一辯方大律師蒲立新則表示，陳彥廷早年喪父，成長經歷較坎坷，但他並非大奸大惡的人。辯方重申，根據辯方精神科醫生供辭，陳患有驚恐症多年。杜官表示，本案情節和罪行嚴重，押後至8月12日判刑，兩人須繼續還押。

【案件編號：HCCC322/20】

（反修例風暴）