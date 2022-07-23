虐3童員工囚約7月 官斥辱兒欠悔意 童樂居第二宗認罪 求情稱不再做幼兒工作

被告林美寶（56歲）承認的3罪指稱她在去年12月10日犯案，原被控的另一相同控罪被存檔法庭。案情披露，她在2007年註冊為兒童工作者，翌年起在童樂居工作至本案發生。辯方昨日求情時提到，被告難辭其咎，決定不會再從事幼兒工作。

法官黃雅茵指出，她反覆以0.5倍速觀看閉路電視片段後，發現首項控罪中，包括女童S在內的11名兒童坐在被告四周，當S以手拍被告的左上臂後，被告隨即放下手頭工作，握成拳頭揮向S胸口，後以相同手法令S倒下。黃官明言，作為成年人「根本不可能不知道用了何等力度」，斥被告企圖狡辯，影片將其說法完全推翻。

斥捶胸「不知力度」狡辯

腰痛踩身之說一派胡言

黃官表示，當時地上確有軟墊，但非覆蓋所有範圍，S倒在墊上實屬幸運，若被告僅為阻止不當行為，大可出言相勸，可見被告行為明顯是為懲罰S，年僅兩歲的S骨骼纖、皮膚幼嫩，事後大哭可見痛楚之大。

第二項控罪中，黃官稱3歲女童AC只是打開水樽向內看，並無挑動被告情緒，毫無疑問是被告情緒失控，向AC發泄；接下來被告所為更令人「氣憤難平」，包括先向AC潑水故意侮辱她，AC以手掩面後，被告未有罷手，更用力推開其腿，再大力拍下水樽令其猛烈撞向AC嘴部，被告絕非一時衝動，稱之為「虐待」實為不過。

至於最後一罪，辯方稱被告因一名不知名兒童在牀上郁動，欲糾正其姿勢，惟因腰痛而腳踩兒童「調整」。黃官稱，兒童無接觸到他人，影片亦顯示被告不止一次彎身、以手整理其他兒童的被鋪，「腰痛」之說簡直一派胡言；被告穿鞋大力踏向兒童下肢，若非親眼看見，根本不能想像在文明社會，有如此的專業兒童照顧者。

眾童面前犯案列加刑因素

黃官說，3宗事件同日發生，被告因工作稍有不順而失控，立即以暴力解決，在年紀相若兒童面前犯案，更屬加刑因素；被告身為有相當經驗的照顧者，育有兩女兩孫，絕對知其所為對兒童帶來痛苦，認罪後堅稱無意圖犯案，悔意實在有限，須判處即時監禁。

【案件編號：KCCC 238/22】