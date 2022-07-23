外展隊每周為院友打針 盼9月三針接種率至少五成

陳志育認同：減死亡重症風險

勞福局長孫玉菡昨日表示，院舍院友首針及兩針接種率分別約為93%及87%，三針接種率僅約39%，須加緊院舍接種工作。孫傍晚與醫衛局長盧寵茂主持線上簡介會，呼籲院舍業界及醫護機構配合外展接種新措施，提升接種率；其中政府下周一起將邀請醫療團隊，每周最少一次到訪院舍提供外展接種服務，為期6星期。孫其後在社交媒體稱，院舍是抗疫重要「陣地」，重申政府會加強支援院舍，築好防疫屏障。

安老服務協會主席陳志育認為，現時社區新增個案不斷上升，加密外展接種能盡快為院友接種，減低院友死亡及重症風險。陳補充，現時外展接種服務下，醫療團隊每隔兩三周會上門為已配對的院舍院友打針，而新安排下政府另會提供替補醫療機構，以防原來外展隊未能抽空上門打針。

探訪須驗核酸 李輝：礙年長者

另外，社署日前公布，8月1日起會收緊院舍探訪要求，屆時非公務探訪的院舍訪客須出示48小時核酸檢測陰性結果。安老事務委員會委員李輝昨在港台《千禧年代》稱，部分院友親屬較年長，探訪次數較頻密，憂慮部分人不懂在網上預約核酸檢測，日後要探訪有困難。

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