李家超首召專家顧問會 「意見有助決策」

李家超昨召開上任後首次抗疫專家顧問團會議,6名專家顧問團成員許樹昌、孔繁毅、劉澤星、劉宇隆、梁卓偉和袁國勇都有出席。李對專家為政府提供意見表示感謝,認為有助政府以科學為本抗疫,政府會密切留意疫情走勢,作出研判,從而制訂以最低成本達致最大效益的抗疫策略,又稱「專家的意見有助政府決定應對措施時的考慮」(英文新聞稿稱「The experts' views will serve as a reference for the Government in devising its anti-epidemic measures」)。

何栢良籲政府釐清盧寵茂言論

盧寵茂前日表示希望與專家顧問團開會後,將消息統一發布以免公眾收到混亂信息。何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱,每當遇到複雜的公共衛生問題,執行政策過程一定涉及具爭議性議題,形容「偏聽、只容許一種聲音」對香港來說並非好事,相信局長發言並不是這樣的意思。何說,政府專家能有自由度向市民解說屬「一件很好同最重要嘅事」,盼當局在會面後能向公眾交代日前在立法會事務委員會發言的意思。

(新冠疫情)