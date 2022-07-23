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港聞二

李家超首召專家顧問會 「意見有助決策」

【明報專訊】本月上任的特首李家超昨日召開上場後首次抗疫專家顧問團會議，特首辦表示，將不時召開會議參考專家意見。本報曾接觸部分專家，相關專家未有評論開會情况。醫務衛生局長盧寵茂前日表示，希望開會後，將消息統一發布以免公眾收到混亂信息；港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，公共衛生政策執行過程一定涉及具爭議性議題，偏聽、只容許一種聲音並非好事，盼政府講清楚盧當時的意思。

李家超昨召開上任後首次抗疫專家顧問團會議，6名專家顧問團成員許樹昌、孔繁毅、劉澤星、劉宇隆、梁卓偉和袁國勇都有出席。李對專家為政府提供意見表示感謝，認為有助政府以科學為本抗疫，政府會密切留意疫情走勢，作出研判，從而制訂以最低成本達致最大效益的抗疫策略，又稱「專家的意見有助政府決定應對措施時的考慮」（英文新聞稿稱「The experts' views will serve as a reference for the Government in devising its anti-epidemic measures」）。

何栢良籲政府釐清盧寵茂言論

盧寵茂前日表示希望與專家顧問團開會後，將消息統一發布以免公眾收到混亂信息。何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，每當遇到複雜的公共衛生問題，執行政策過程一定涉及具爭議性議題，形容「偏聽、只容許一種聲音」對香港來說並非好事，相信局長發言並不是這樣的意思。何說，政府專家能有自由度向市民解說屬「一件很好同最重要嘅事」，盼當局在會面後能向公眾交代日前在立法會事務委員會發言的意思。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 孔繁毅 梁卓偉 劉澤星 劉宇隆 袁國勇 許樹昌 盧寵茂 李家超 抗疫專家顧問團

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