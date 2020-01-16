公院新冠牀倍增 非緊急服務勢再削 醫局啟第二階段應變方案 社協籲加強公私營協作助分流

4000新個案 逾1200人留醫

本港昨日新公布4270宗陽性個案，其中4090宗屬本地感染。醫管局公布多177名新冠病人留醫，截至昨天共1257人留院；因應上述情况，局方調動病牀的應變方案已踏入第二階段，包括逐步將治療新冠病人的病牀數目，由現時1200張增至2500張；另於北大嶼山醫院香港感染控制中心實施員工記名調配，需要時可加開更多病房，並透露已啟用8間病房。

根據醫務衛生局7月11日公布的應變方案，當時預計7月下旬將每日新增最多312人入院，並會踏入第二階段方案，屆時除調動2500張病牀外，另會調整約25%非緊急服務。

醫管局總行政經理李立業昨解釋，疫情上升無疑對公立醫院運作構成影響，隨疫情發展，局方無可避免需暫停更多非緊急服務，惟強調將盡力維持服務。

醫管局另曾於6月底稱，若北大嶼山醫院香港感染控制中心約800張病牀的使用率過半，便會考慮重啟亞博館新冠治療中心；該中心至昨共420人留醫，即使用率約一半。李立業昨稱，將密切監察情况，如有需要將循預案和機制調配人手和重開亞博館。

彭鴻昌：疫情回穩後恐病人「囤積」

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌憂慮，削減非緊急服務或令非新冠病人病情惡化，不排除因此需緊急送院；他亦擔心待疫情回穩時，公院除要處理受服務延誤影響的病人，亦要顧及原先的同時段預約病人，致病人「囤積」。彭建議加強公私營協作，以助分流其他病人，並適時公布和檢視能否增加轉介量，另促請當局善用社區隔離設施或暫託中心，加快病人流轉。

李立業昨被問私家醫院接收公院非新冠病人轉介情况時稱，自第五波疫情開始一直有與私院協調使用其病牀，亦會按疫情調整其他分科服務如洗血等的協作，不排除未來加強協作。

醫局員工因隔離等缺勤 病假處理

近日接連有醫管局員工染疫，醫管局周三（20日）向員工發出《防疫快訊》，指員工若因須隔離、檢疫或被圍封強檢而缺勤，要盡快通知上司及上報網上系統，另要提交相關證明，並用病假處理。醫管局回覆稱，新安排是因應《2022年僱傭（修訂）條例》刊憲並生效後實施，以符合法例要求。

員工疑群組感染 國泰：無人違規

另外，有國泰航空員工出席私人聚會後疑現群組感染。國泰昨證實，多名後勤自7月8日起相繼檢測陽性，並曾在7月5日參加同一私人宴會。國泰強調染疫員工當日有遵守社交距離規定，參加活動前有做快測、使用「安心出行」及疫苗通行證，內部調查確認相關員工無違規。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及上述群組時，稱目前每日增約4000宗本地個案，不會特別公布私人或「小量」群組。她補充，防護中心對學校和院舍會作較仔細調查，若食肆和酒吧等涉公眾可前往的地方出現群組，且個案較多亦可能會調查，私人聚會或家庭群組則未必會特別公布。

明報記者

（新冠疫情）