李家超：有責打擊污染新聞工作破壞分子 新聞獎頒獎禮致辭提國安 記協：嚴重指控促解釋

李家超昨在香港報業公會最佳新聞獎頒獎禮致辭時呼籲，真正的新聞工作者應與污染新聞工作的破壞分子保持距離。他又說，未來5年是本港開創新局面的關鍵時期，傳媒會有源源不絕的採訪題材及發展空間，冀報界更重視專業化發展，「專益求專」。

新聞工作者聯會：贊成打擊

陳朗昇認為李家超的言論屬嚴重指控，強調「每日仲有好多人努力做新聞」，若李認為有新聞工作者有問題，應公開講清楚涉及什麼事件，形容李現時是開「地圖炮」，「一竹篙打沉一船人」。陳又形容李在一眾新聞工作者面前公開談及會打擊業內破壞分子，反映政府已視傳媒為從屬關係，對此感無奈及可惜。

香港新聞工作者聯會副主席郭一鳴認同現時新聞界內有人污染新聞工作，刻意製造假新聞，破壞業界形象，贊成政府打擊相關行為，維護新聞公信力。

呂秉權：或借打害群之馬整肅業界

對於李家超稱有人借新聞工作達自身目的或政治利益，浸大新聞系高級講師呂秉權說，業內有不少倡議型媒體，他們各自按其政治光譜提出政策倡議，只要報道忠於事實，文明社會應容許不同傳媒百花齊放。他又認為，李家超認定業內有破壞分子，可預視政府或借打擊「害群之馬」為名，整肅整個新聞界，很大可能會訂立「假新聞法」。