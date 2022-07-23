張國鈞前議助丘應樺前同事 任兩人政助

陳倩雯：不擔心予外界負面觀感

張國鈞出任律政司副司長前退出民建聯。本身是民建聯成員的陳倩雯說上任後不會退黨，解釋保留黨籍符合要求，她的職權也不涉及處理檢控工作。她說將協助張國鈞與立法會和傳媒聯繫，也會負責策劃和統籌活動，具體工作待履新後與正副司長商討。翻查立法會議員開支資料，陳倩雯任議助時月薪4萬元，按政助月薪最多12.5萬元計算，她的薪金或增兩倍。

商經局政助李世華本身是國泰航空策略及關係拓展總監，他於2016年加入國泰任職企業事務經理，丘應樺當時是國泰港龍航空行政總裁。李世華也曾任工聯會陳婉嫻的議助。

33歲副局張曼莉：青年有發揮空間

梁君彥子任民青副局

兩名上屆政府的政治助理升任副局長，包括教育局副局長施俊輝及創新科技及工業局副局長張曼莉。今年33歲的張曼莉將是今屆最年輕的副局長，她表示對於獲任命深感榮幸，認為代表香港青年絕對有廣闊的發揮空間。她稱，過去5年與創科業界、學者、科研人員等有深入交流，加上她在商界的經驗，未來會協助局長推動科研成果商品化、創科產業化、招商引資等工作。

其他副局長方面，文化體育及旅遊局由財庫局副秘書長（庫務）劉震出任副局長，政圈原本流傳他會接任廣播處長，最終升任副局長。文體旅局也是唯一正副局長同為政務職系出身的政策局。

立法會主席梁君彥的兒子、全國青聯副主席梁宏正亦加入「熱廚房」，將出任民政及青年事務局副局長。