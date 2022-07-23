港聞

港聞一

曾處理理大衝突 警前指揮官卓孝業任保安副局

【明報專訊】警務處西九龍總區前指揮官卓孝業將出任保安局副局長，與上一屆政府一樣，該局正副局長均為警隊出身。曾任保安局長的新民黨主席葉劉淑儀和中大政治與行政學系高級講師蔡子強均相信，有關人選與政府將就《基本法》23條立法無關。蔡子強說，以警隊出身的官員擔任特首及保安局首長，反映中央對警隊的信任及重視，並要顯示管治上更倚重和尊重警隊。

葉劉蔡子強均料無關23條立法

葉劉淑儀稱，保安局大量工作與警隊有關，而警隊高級人員經驗廣泛，認為是次做法「絕對不是走強硬路線」。她說，23條立法的研究工作已展開一段時間，相信不是特意交由卓孝業負責。蔡子強則稱，23條立法更重要是法律問題，相信由卓任副局長，與保安局日後工作無關。

卓孝業1982年加入警隊任警員，2016年晉升為助理處長，主管服務質素監管部，同年調任西九龍總區指揮官至前年退休。卓任內最為人熟悉是2019年處理理大衝突，其後他接受本報訪問，強調警方在理大衝突中「絕對無戰意，我們不好戰」，並形容示威者「有點草菅人命的感覺」。他又稱，示威者以違法手段爭取訴求，完全顛覆其30多年「當差」的信念。

有曾共事的警官稱，卓孝業為人正義、有遠見，對本地事務及國際關係均有自己見解，他在警校畢業時曾獲俗稱「銀雞頭」的銀笛獎，很快晉升督察級，有豐富刑偵經驗，長期擔任刑事情報科，亦協助建立《截取通訊及監察條例》，相信其經驗有助在保安局制定政策。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤表示，卓孝業擔任大埔警區指揮官期間，二人較多接觸，他形容卓的工作風格務實、有效率，理大事件也反映其指揮風格硬朗。

相關字詞﹕副局長 23條立法 卓孝業 保安局

上 / 下一篇新聞

副局政助新19人名單 8有政黨背景 4新民黨3民建聯1經民聯 狄志遠：予人政治分贓之感
副局政助新19人名單 8有政黨背景 4新民黨3民建聯1經民聯 狄志遠：予人政治分贓之感
張國鈞前議助丘應樺前同事 任兩人政助
張國鈞前議助丘應樺前同事 任兩人政助
李家超：有責打擊污染新聞工作破壞分子 新聞獎頒獎禮致辭提國安 記協：嚴重指控促解釋
李家超：有責打擊污染新聞工作破壞分子 新聞獎頒獎禮致辭提國安 記協：嚴重指控促解釋
公院新冠牀倍增 非緊急服務勢再削 醫局啟第二階段應變方案 社協籲加強公私營協作助分流
公院新冠牀倍增 非緊急服務勢再削 醫局啟第二階段應變方案 社協籲加強公私營協作助分流
李家超首召專家顧問會 「意見有助決策」
李家超首召專家顧問會 「意見有助決策」
外展隊每周為院友打針 盼9月三針接種率至少五成
外展隊每周為院友打針 盼9月三針接種率至少五成
虐3童員工囚約7月 官斥辱兒欠悔意 童樂居第二宗認罪 求情稱不再做幼兒工作
虐3童員工囚約7月 官斥辱兒欠悔意 童樂居第二宗認罪 求情稱不再做幼兒工作
掟磚案下月判刑 控方稱黑衣人衝突煽動者
掟磚案下月判刑 控方稱黑衣人衝突煽動者
涉無牌經營 「願榮光咖啡館」：申請未批
涉無牌經營 「願榮光咖啡館」：申請未批
友駕車撞欄 警長接手同涉酒駕被捕
友駕車撞欄 警長接手同涉酒駕被捕
「計錯日子」押後判 官准寇鴻萍保釋
「計錯日子」押後判 官准寇鴻萍保釋
5非禮案底漢認侵犯11歲女候判 狎童積犯加刑修例 官令控方交代進度
5非禮案底漢認侵犯11歲女候判 狎童積犯加刑修例 官令控方交代進度
鄧飛：男生限短髮因較大汗 林澤駿：多汗女生須限短髮？
鄧飛：男生限短髮因較大汗 林澤駿：多汗女生須限短髮？
公務員局承諾檢視調薪機制 滯後數據框架不變
公務員局承諾檢視調薪機制 滯後數據框架不變
通關無期旅遊書平賣 書商轉推投資書保命
通關無期旅遊書平賣 書商轉推投資書保命
綠置居蚊型盤將減 何永賢：不會停建
綠置居蚊型盤將減 何永賢：不會停建
海洋公園主席：歡迎中央再送熊貓
海洋公園主席：歡迎中央再送熊貓
景泰苑裝修合謀定價 3公司共罰360萬
景泰苑裝修合謀定價 3公司共罰360萬
中三生夢寄神舟 航天員拍片回信
中三生夢寄神舟 航天員拍片回信
大灣區航空今首航 旅團不夠客未成行
大灣區航空今首航 旅團不夠客未成行
推4幼園新校舍優先供搬區 校長：不治本
推4幼園新校舍優先供搬區 校長：不治本
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】候任房屋副局戴尚誠係雕塑家 現職建築署 曾辦公室搞工作坊
【Emily】候任房屋副局戴尚誠係雕塑家 現職建築署 曾辦公室搞工作坊
【Emily】報業公會獎特首主禮 明報9獎 李家超話每日睇報紙 散墨味愛實感
【Emily】報業公會獎特首主禮 明報9獎 李家超話每日睇報紙 散墨味愛實感
【Emily】再有高官調動 黃少珠任工貿署長 李佩詩任社署署長
【Emily】再有高官調動 黃少珠任工貿署長 李佩詩任社署署長
【Emily】六合彩「復常」一周3次 暑期金多寶有得攪
【Emily】六合彩「復常」一周3次 暑期金多寶有得攪
【Emily】田二少赴小學畢業禮 遇生命小鬥士
【Emily】田二少赴小學畢業禮 遇生命小鬥士