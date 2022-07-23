曾處理理大衝突 警前指揮官卓孝業任保安副局

【明報專訊】警務處西九龍總區前指揮官卓孝業將出任保安局副局長，與上一屆政府一樣，該局正副局長均為警隊出身。曾任保安局長的新民黨主席葉劉淑儀和中大政治與行政學系高級講師蔡子強均相信，有關人選與政府將就《基本法》23條立法無關。蔡子強說，以警隊出身的官員擔任特首及保安局首長，反映中央對警隊的信任及重視，並要顯示管治上更倚重和尊重警隊。
葉劉蔡子強均料無關23條立法
葉劉淑儀稱，保安局大量工作與警隊有關，而警隊高級人員經驗廣泛，認為是次做法「絕對不是走強硬路線」。她說，23條立法的研究工作已展開一段時間，相信不是特意交由卓孝業負責。蔡子強則稱，23條立法更重要是法律問題，相信由卓任副局長，與保安局日後工作無關。
卓孝業1982年加入警隊任警員，2016年晉升為助理處長，主管服務質素監管部，同年調任西九龍總區指揮官至前年退休。卓任內最為人熟悉是2019年處理理大衝突，其後他接受本報訪問，強調警方在理大衝突中「絕對無戰意，我們不好戰」，並形容示威者「有點草菅人命的感覺」。他又稱，示威者以違法手段爭取訴求，完全顛覆其30多年「當差」的信念。
有曾共事的警官稱，卓孝業為人正義、有遠見，對本地事務及國際關係均有自己見解，他在警校畢業時曾獲俗稱「銀雞頭」的銀笛獎，很快晉升督察級，有豐富刑偵經驗，長期擔任刑事情報科，亦協助建立《截取通訊及監察條例》，相信其經驗有助在保安局制定政策。
立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤表示，卓孝業擔任大埔警區指揮官期間，二人較多接觸，他形容卓的工作風格務實、有效率，理大事件也反映其指揮風格硬朗。