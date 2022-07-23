曾處理理大衝突 警前指揮官卓孝業任保安副局

葉劉蔡子強均料無關23條立法

葉劉淑儀稱，保安局大量工作與警隊有關，而警隊高級人員經驗廣泛，認為是次做法「絕對不是走強硬路線」。她說，23條立法的研究工作已展開一段時間，相信不是特意交由卓孝業負責。蔡子強則稱，23條立法更重要是法律問題，相信由卓任副局長，與保安局日後工作無關。

卓孝業1982年加入警隊任警員，2016年晉升為助理處長，主管服務質素監管部，同年調任西九龍總區指揮官至前年退休。卓任內最為人熟悉是2019年處理理大衝突，其後他接受本報訪問，強調警方在理大衝突中「絕對無戰意，我們不好戰」，並形容示威者「有點草菅人命的感覺」。他又稱，示威者以違法手段爭取訴求，完全顛覆其30多年「當差」的信念。

有曾共事的警官稱，卓孝業為人正義、有遠見，對本地事務及國際關係均有自己見解，他在警校畢業時曾獲俗稱「銀雞頭」的銀笛獎，很快晉升督察級，有豐富刑偵經驗，長期擔任刑事情報科，亦協助建立《截取通訊及監察條例》，相信其經驗有助在保安局制定政策。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤表示，卓孝業擔任大埔警區指揮官期間，二人較多接觸，他形容卓的工作風格務實、有效率，理大事件也反映其指揮風格硬朗。