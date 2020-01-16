副局政助新19人名單 8有政黨背景 4新民黨3民建聯1經民聯 狄志遠：予人政治分贓之感

綜合本月初及昨日公布的副局長及政助名單，除不設該兩個職位的公務員事務局外，3司14局中，發展局、環境及生態局的副司長和政助均仍懸空，政制及內地事務局、醫務衛生局亦未公布政助人選，而律政司長、副政務司長及副財政司長新增設的政助職位，均未公布人選。

剛獲委任的副局長及政助昨日到政府總部宣誓。醫務衛生局副局長李夏茵被問到減薪加入政府的原因，她說從大局而言減薪是小事，她希望可服務市民。將由財經事務及庫務局副秘書長轉任文體旅局副局長的劉震表示，他擔任公務員多年，不是首次與議員或公眾「打交道」，不擔心過往經驗不適用於新崗位。

葉劉稱曾引薦 重能力非政黨背景

按昨日公布的名單，4人來自新民黨，3人來自民建聯。將出任民政及青年事務局副局長的梁宏正是首名加入新政府問責班子的經民聯成員，其父是立法會主席梁君彥。綜合現時的司局長、副局長及政助名單，8人是民建聯成員，4人是新民黨成員，2人是工聯會成員，經民聯和自由黨各有1人。

對於再有黨員加入問責團隊，新民黨再成為「跑道」，黨主席葉劉淑儀表示黨內有年輕人表示有興趣擔任政治助理，「我當然支持」，遂向各局長引薦。葉太強調，副局長和政助由局長選擇，着重個人能力而非政黨背景，「不是純粹政黨有配額，最重要是個人適合」。

民建聯累計8人 陳克勤：證育才成績

對於再有民建聯成員獲委任，民建聯副主席陳克勤表示，證明該黨培養政治人才有一定成績。他認為較多政助具政黨背景，有助改善行政立法關係。他說問責官員不能只由公務員或專業人士出任，亦需要具政治歷練的人給意見。

蔡子強：不認同委政黨人助施政

新思維狄志遠批評新任命名單的政治光譜太狹窄，亦予人「政治分贓」的感覺，他期望獲任命者日後能擺脫與政黨的利益關係。他擔心大部分副局長和政助的政治歷練較淺，憂慮他們政治判斷能力不足。本身是社福界議員的狄志遠又批評，勞福局正副局長和政助均沒有社福界背景，擔心他們不掌握社福界運作，導致施政出問題。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強不認同委任更多政黨背景的人加入政府，將有助政府施政，他相信獲委任者日後為拉攏不同政黨，不可能太偏幫其所屬政黨，反而會更懂避忌。

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