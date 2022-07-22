港聞

港聞二

不滿「篩選」 書展常客轉投獨立書店

【明報專訊】有每年均到書展的市民，不滿貿發局早前拒絕部分參展商參展，今年改到獨立書店買新書，獨立書店有稱生意額料較上周增逾倍，亦有指人流減半，認為與近年獨立書店增加及學生未放暑假有關。

留下書舍稱生意倍增

獨立書店「留下書舍」負責人Kris，估計過去兩日生意額較上周增加逾一倍。Kris說，有新書於書展期間出版，其書店同步開售，很多讀者特地到該店購買。他認為因貿發局早前拒絕部分出版社參展，令書展吸引力大打折扣，惟書展氣氛令讀者更想閱讀，令他們改去書店。

退休人士John自幼喜愛讀書，每年均到書展「尋寶」。他昨到「留下」購買傳媒人區家麟的著作《亂流》及《潮池》，兩書於書展均有售。他稱今年決心不去書展，認為書展有篩選是一件很恐怖的事，遂留意其他購買途徑，亦盼支持獨立書店。

邵家臻：山道被拒參展

料著作銷情減

「序言書室」專售文史哲類書籍多年，昨午人流不多，僅數人到訪。店員黃小姐稱與6月相比，7月人流減少，認為與新的獨立書店陸續開業有關。她指雖生意額未算大減，惟人流減少一半，「6月是迫迫哋，今個月都未試過迫」。她說過往書展期間，因有不少新書出版，每年七八月均是旺季，但今年或因學生未放暑假，未見人流。

立法會前議員邵家臻每周均會到獨立書店買書，其著作《石牆生花》去年於書展大賣，他透露山道出版社原欲於書展期間推出增訂版，惜出版社被拒參展，增訂版至今未出版，預期銷情將大大遜於去年。他過去偶爾亦會到書展逛逛，但今年「真的不想看一眼，那是生勾勾地排斥作品」。

網上「香港人書展」結束

楊子俊：生意遜預期 夠回本

「第一屆香港人書展」早前因業主突指違反租約，要改於網上舉行，該書展至前日結束。主辦者「山道文化」負責人楊子俊稱，網上書展收入與去年參展香港書展相比不足一半，賣出書籍只佔存倉量三分之一，營業額較預期低，但暫收回成本，有足夠收入舉辦下一次活動。

相關字詞﹕獨立書店 香港書展2022 香港書展

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