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港聞二

書展少通識書 末代考生嘆難尋

【明報專訊】香港書展昨天踏入第二日，場內人流明顯較首日多，有家長帶同子女下午到場，稱因場外實施人流管制，由港鐵會展站排隊入場花約半小時；多間參展書商均稱明顯多了「一家大細」及學生，語言學習及補充練習銷情不俗。明年是中學文憑試（DSE）通識科最後一年考試，場內一半書攤均無售通識參考書，有明年應試的考生欲購書準備，遍尋不果。

人流較首日增 練習銷情不俗

商務印書館攤位負責人梁先生稱，首日收銀處未見「排長龍」，昨日下午人流增加，要由工作人員舉「龍尾牌」，指示客人排隊。他說，家長顧客比較多，語言學習類書籍亦較受歡迎，故宮系列書籍繼續有讀者選購，估計書展第二日銷售情况較首日好，惟具體增長有待結算。天窗文化集團業務總監潘潔珊說，人流明顯比首日多一半，「不止上班的人，穿校服的人亦多了」，相信首日適逢放榜，DSE應屆考生在處理完相關事宜後，可以收拾心情到書展閒逛。

書商：怕通識書過時沒取貨

DSE通識科明年仍有最後一年考試，惟場內一半書攤已沒售通識參考書。據本報記者昨在場內統計及向各店負責人查詢，至少8個書攤有售高中參考書，當中一半無賣通識書。青葉書局負責人黃泳希表示，怕書本日後不合時宜，沒向出版社取貨，出版社因應明年最後一屆考生應考，亦減低出版意欲；至於公民與社會發展科書籍，就因教科書未有定案，同樣無出售。

多名中五生特意到場覓通識參考書。吳同學表示，往年有到書展，「之前通識會有天書、雞精書」，今年欲找「能源科技與環境」單元的參考書，惟找了多間均未見有貨，感到無奈。陳同學稱，作為末代通識科考生，他認為該科有助正反思考及判斷，昨在場內終找到通識參考書，認為排版不利閱讀，惟選擇不多，最終仍有購買。

書展子女沒假 家長：較不盡興

昨日身穿校服到書展的黃同學稱剛考完試，明年將應考DSE，故買了中文科應試策略書，另買了兩本心理學書籍，花費200多元。家長溫太與3名子女到場，她指今年書展期間子女無假期，「要遷就子女放學時間才能過來，較不盡興，因翌日早上要再上學」。

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