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通脹1.8%半年新高 學者指溫和料續升

【明報專訊】本港最新通脹率攀至今年新高。政府統計處昨日公布6月綜合消費物價指數（CPI）按年升1.8%，較5月指數升0.6個百分點，其中「電力、燃氣及水」類別按年升幅最高，達14.1%，細項中「石油氣及其他燃料」更升22.3%，汽油和電力分別升18.4%及17.1%；基本食品方面，鮮果、淡水魚及新鮮蔬菜等均持續錄得雙位數升幅。經濟學者李兆波稱，隨着本港經濟和消費氣氛恢復，1.8%通脹屬正常及溫和，並預料年底通脹率會升至2%至3%。

本港6月綜合消費物價指數按年升1.8%，較5月的1.2%為高，是上半年最高通脹率。政府解釋稱，由於今年5月提供的較高電費補貼影響在6月已大部分消散，導致升幅較大。若剔除所有政府一次性紓困措施影響，6月綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）為1.8%，是前年5月後的兩年新高。

「水電燃氣」升幅最高

鮮果淡水魚同升逾一成

各商品或服務類別指數中，「電力、燃氣及水」類別錄得最高的14.1%按年升幅，衣履和基本食品亦分別錄得5.5%及4.8%升幅，外出用膳及外賣有3.5%升幅。住屋則跌0.5%。細項中與燃料相關項目均有顯著升幅，尤以「石油氣及其他燃料」類增幅最高，達22.3%。多類基本食品均持續有升幅，其中鮮果增16%、淡水魚升13.3％（見表）。政府發言人表示，能源相關項目價格按年升幅加快，衣履及食品價格升幅仍然顯著，而鑑於一些主要入口來源地的通脹飈升，外圍價格壓力預期將持續顯著，但本地成本壓力保持輕微，短期內通脹應會維持溫和。

李兆波：消費氣氛帶動

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，通脹1.8%雖是本年最高，惟幅度仍算溫和，亦屬正常，因去年經濟低迷，基數較低，今年在政府派1萬元消費券和第五波疫情暫時緩和下，良好的消費氣氛帶動增幅，「食開石斑也買多條東星斑，我自己看見日本水產是貴了」。至於燃料通脹攀升是隨外圍能源價格上漲，惟相對於食品，對民生影響仍較少。李認為隨着經濟活動恢復，今年底通脹會升至2%至3%。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，1.8%通脹並不嚴重，原因是美元強，令香港入口貨品價格不高；雖能源費用上升，但香港以公共交通工具為主，加油價風險由巴士公司、港鐵承接。他續指，食品、交通和租金3項最影響通脹，租金未見回升，的士至上月亦未加價，食品和餐廳受惠於放寬限聚，略見加價，但整體通脹亦輕微。

汽車會倡燃油稅減免

香港汽車會會長李耀培表示，能源通脹下，本港燃油費上半年累積增加逾25%，令車主和司機苦不堪言，建議政府將燃油稅減半或減免，並與消委會加強監管油價。

相關字詞﹕石油氣 電力 李耀培 莊太量 李兆波 通脹

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