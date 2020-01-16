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【Emily】立會10‧19復會 特首發表施政報告 「孤單但堅持」 狄志遠將提雙普選辯論

【明報專訊】立法會𠵱家放緊暑假，將喺10月19日復會，特首李家超會喺會上發表佢首份《施政報告》，翌日立法會會舉行施政報告答問會。新思維狄志遠以立法會中少數反對聲音定位，佢噚日喺傳媒茶敘中話，雖然自己喺政治光譜上比較孤單啲，而民主運動吹緊冷風，但自己都會長期堅持，立法會復會後會提出有關雙普選嘅辯論。

狄志遠話未來會約見民政及青年事務局長麥美娟，傾區議會改革建議。話說在前，佢希望政府全面保留區議會直選，盡量唔好變，但如果真係變嘅話，只要參選仍然有意義、而區議會維持到本身角色嘅話，新思維仍有興趣參與。

至於因為有議員加入政府而懸空嘅4個立法會選委會界別議席，狄志遠話會呼籲非建制派、包括民主派盡量考慮，希望議會聲音更多元。新思維副主席黃俊瑯話，新思維會積極準備立會補選。

新思維備戰補選 籲非建制派參與

另外，上星期五喺立法會財委會，九龍中議員楊永杰要求喺不記名表決時，主席除咗叫支持同反對嘅議員舉手，亦應該畀投棄權嘅議員舉手，認為要畀議員表達意向。財會主席陳健波當時應承，日後不記名表決時，都會畀棄權嘅議員舉手。不過，立法會秘書處噚日發通知，話根據《議事規則》同《會議程序》進行不記名表決時，主席毋須請投棄權票嘅議員舉手，建議想將個人意向記錄在案嘅議員要求記名表決，或者發言時表達投票意向。

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