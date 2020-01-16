大灣區GBA新聞：灣區海域生態 下周五辦研討

【明報專訊】由香港科技大學一年一度舉辦、專門探討海洋氣候環境生態的OCEAN-HK研討會將於下周五（29日）線上線下同步舉行。是次主題將探討粵港澳大灣區水域的現狀、趨勢、問題與解決辦法，議題包括香港及鄰近海域目前愈趨嚴重的富營養化（可致藻類大量繁殖）及缺氧問題，如何診斷與預測這些生態後果，以及對海洋生態系統的影響等。