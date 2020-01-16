大灣區GBA新聞：灣區海域生態 下周五辦研討

【明報專訊】由香港科技大學一年一度舉辦、專門探討海洋氣候環境生態的OCEAN-HK研討會將於下周五（29日）線上線下同步舉行。是次主題將探討粵港澳大灣區水域的現狀、趨勢、問題與解決辦法，議題包括香港及鄰近海域目前愈趨嚴重的富營養化（可致藻類大量繁殖）及缺氧問題，如何診斷與預測這些生態後果，以及對海洋生態系統的影響等。
參與是次研討會的專家包括香港物理海洋學家、港科大（廣州）地球與海洋大氣科學學域署理主任甘劍平、中科院院士兼廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室主任戴民漢、香港城市大學海洋污染國家重點實驗室研究助理教授阮悅斐、香港大學工程學院土木工程系教授陳驥，以及加拿大達爾豪斯大學（Dalhousie University）海洋學系教授Katja Fennel等。
盼緩解富營養化缺氧問題
OCEAN-HK是甘劍平及其團隊參與的一項大型研究項目，使用跨學科觀測和數值模擬方法，透過物理 - 生物地球化學 - 污染耦合（Coupling，意指兩個系統的關連度）研究，利用數據分析大灣區水域的環境生態問題，制訂應對策略，以緩解大灣區海洋富營養化和缺氧問題。
研討會登記網址https://bit.ly/3zD8fKS