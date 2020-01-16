大灣區GBA新聞：青年十大宜居地 灣區一市上榜 內地「85後」至「00後」調查 京滬深20位不入

《蹲個城市——年輕人選擇城市新需求洞察報告》通過小紅書平台發帖和調研數據，以了解內地年輕人對城市生活的要求，以及他們心目中宜居城市的標準。「蹲城市」是指年輕人在小紅書發布標題例如「蹲一個宜居城市」的帖文，描述自己對於宜居城市的標準，然後「蹲（等候）」陌生網民推薦的行為。

愈年輕愈想異地生活

是次調查有2025名網民參與，「00後」、「95後」和「90後」佔86.6%，其餘為「85後」。小紅書指出，去年底起「宜居城市」搜尋熱度上升，今年4月搜尋量比1月上升2.75倍。結果顯示，八成受訪者有過「換個城市生活」的想法，當中「經常想」的有近30%。另一方面，稱「只想待在現在的城市」的「00後」有11.7%，比例與年齡呈正比，抱同樣想法的「85後」有23.3%，比例是4個年齡層中最大（圖二）。

有想走的念頭，自然有心目中的宜居地。報告顯示，長沙、昆明和成都是年輕人「宜居城市」前3名，珠海位列第4，而傳統的北上廣深一線城市中只有廣州上榜，名列17（圖一）；至於佛山及惠州這兩個灣區城市，則分列第15及20位。有人推測，小紅書用戶多數居於一線城市，生活愈久愈感受到居住地的不足，對陌生城市往往抱有期待，這因素可能令宜居城市排名出現偏差。

90後三成稱沒法扎根現居地

至於想走的理由，00後較多是因為不安於現狀；值得一提是，像90後和95後這些出來社會工作幾年的，想走的最大理由反而是沒法在現居地扎根，分別佔比三成（圖三）。報告亦顯示，不同年齡層的受訪者都較常透過旅遊及上網蒐集尋求意見去尋找宜居城市，諮詢親朋的較少；至於心儀城市的特質，最重視是生活成本與效益、便利度，然後才是工作機會和交通方便等（見表）。

中國社科院社會學研究所副研究員龔順認為，年輕人對於宜居城市的理解，正從外在評價轉向內在體驗，希望按個人喜好主動選擇，「蹲城市絕不代表年輕人『躺平』，年輕人只是有了生活新標準」。