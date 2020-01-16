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港聞二

CECC促拜登制裁港檢控官 港府斥美圖施壓

【明報專訊】美國國會及行政當局中國委員會（CECC）繼早前在研究報告點名本港處理國安法的檢控官後，CECC跨黨派成員於美國時間周三（20日）聯署致函美國總統拜登，建議制裁律政司及處理政治案件的檢控官。港府發言人發表聲明，嚴厲譴責CECC企圖向律政司檢控人員施壓，重申檢控決定只會根據法律及證據。

據了解，律政司長林定國上周四（14日）向全體律政司人員發內部電郵，稱特首李家超與他在當日早上親自接見被美國CECC點名的律政司人員，感謝他們的工作，並重申政府及中央必會盡一切能力確保相關人員能安心工作，毋須顧慮。

CECC給拜登的信件由多名民主、共和兩黨成員聯署，17名成員中有5人未參與，信中列舉《港區國安法》生效後的拘捕行動及影響言論自由，質疑港府檢控官是破壞法治的「同謀」，質疑林定國會延續上任司長的強硬做法。信中表示，律政司及自願參與「政治檢控」的檢控官由於有份導致中方未能履行《中英聯合聲明》下的義務，以及拘押行使個人權利的人，因此應受制裁。

港府發言人在聲明表示，維護國家安全是主權司法管轄區內部事務，不應受任何形式干預，批評美國政客霸凌行為粗暴干涉香港事務及中國內政。林定國稱，任何企圖施壓行為只會徒勞無功，重申他和律政司人員會無畏無懼、不偏不倚地履行憲制職能。

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