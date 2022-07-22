7．21三周年 機動部隊巡元朗站

警隊稱反修例影響招募 國安法後有意者增

陳純青說，警隊今年目標招募1350名警員及240名見習督察，自4月1日修訂毋須居港7年的香港居民亦可加入警隊後，有29人合資格及正作遴選，當中九成有學士學位。

昨日元朗站氣氛平靜，月台上未見警員，而大堂就約有4至5組機動部隊人員巡邏，每組2至3人，不時截查在大堂逗留的人，搜查其隨身物品，查問到站目的、是否居住元朗等。在元朗站南邊圍地面出口停車場，停泊了兩部機動部隊小巴及一輛衝鋒車，約20名警員在場戒備。元朗站附近的博愛迴旋處設有警察路障，迴旋處一帶車多擠塞。

警方回覆查詢稱，7．21事件至今拘捕66人（18至87歲），17人已被控參與暴動，其中10人亦被控串謀有意圖而傷人，警方會繼續蒐證、調查及向律政司諮詢意見。翻查資料，「飛天南」吳偉南等5人去年7月被裁定暴動及有意圖傷人罪罪成，另外兩人則承認暴動罪，各人被判囚3.5至7年。

就7．21事件的投訴，廉署稱調查仍在進行，不宜評論，會依法按既定程序，公平公正處理所有案件。