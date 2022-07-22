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翁紅磡站如廁暈倒失聯 職員4句鐘尋獲終不治 家屬：多次覆沒找到 早送院或救回

【明報專訊】一名六旬翁前晚約10時半被發現在港鐵紅磡站殘疾人洗手間內昏迷，送院不治。死者兒子向本報稱，早於前日下午6時通知港鐵父親在紅磡站失去聯絡，職員多次回覆尋遍廁所不果，質疑為何相隔4個多小時父親才被發現倒卧殘廁，「如果早啲送咗（院），可能救得番佢」。

明報記者 梁敏琪 林智傑

港鐵回應稱非常重視事件，會配合有關調查，對事件深感惋惜，向死者家人致以深切慰問。港鐵確認前日6時接獲求助電話，要求尋找失聯親人，隨即派員檢視紅磡站內所有洗手間，並通知其他車站及鐵路線同事協助尋找，至晚上約10時20分，由清潔員工於紅磡站非付費區一個反鎖的無障礙洗手間發現死者。

死者有長期病 反鎖殘廁尋回

警方表示，前晚10時32分接獲站內清潔女工報案，稱發現有男子倒卧殘廁。男子送往伊利沙伯醫院救治，延至11時42分證實不治，事件列作「送院時死亡」，初步沒有可疑。據悉死者有長期病患。

死者兒子許先生說，66歲父親與母親前日下午由馬鞍山站乘屯馬線往朗屏站，約4時45分到達紅磡站，父親下車去廁所，母親因靜脈曲張不便走動，未有同行。母親約5時聯絡父親不果，一家遂於約6時通知紅磡站，稱父親如廁後失聯。許說，一家在6時至8時先後5次與紅磡站職員聯絡，對方稱已尋遍廁所，未有發現父親，故一家主力在站外其他地方尋人。

許又說，前晚11時許家人接到伊利沙伯醫院來電，稱爸爸正在急症室救治。他後來從警方得知，清潔女工約10時半發現其父在殘廁內昏迷，即距離家人通知站方4個多小時。他質疑港鐵當初為何未有發現父親，「我唔係話成個區叫你哋搵，都講到明係去廁所，其實係點搵？」他續稱，父親出事前沒異樣，早上還去做運動，認為港鐵在事件中絕對有責任，「醫生話如果早啲送咗（院），可能救得番佢，就係信錯咗佢哋話（紅磡站）無」。

許的女友王小姐昨多次聯絡紅磡站，要求港鐵交代最初如何檢查廁所、何時發現許父、為何未有即時通知家屬等，「紅磡站叫我哋搵公關，公關又話唔知、調查中，我問佢一個廁所幾耐洗一次，呢啲都要調查？」

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