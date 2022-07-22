港聞

港聞二

林正財冀新政府 覓地建樓亦建安老院

【明報專訊】本港安老院舍宿位供應長期不足，本月底卸任安老事務委員會主席的林正財昨稱，現屆政府以結果為目標，冀未來覓地興建房屋的同時可覓地興建安老院以增加宿位，並期望放寬現時安老院24米高度限制。他亦希望委員會將來推廣更多自負盈虧安老服務。

林正財昨與候任安老事務委員會主席、聖公會福利協會主席李國棟與傳媒聚會。加入安老事務委員會近20年的林正財回顧工作稱，任內見證香港安老議題轉變，形容早期人口老化及安老政策的議題「無咩票房」，但近年藉着委員會的工作令市民關注增加。

林正財任內推動《安老服務計劃方案》，為本港未來面對人口高齡化提出應對方向及建議。他期望安老事務委員會繼續討論長期護理服務的醫療融資問題，並推廣更多自負盈虧安老服務，鼓勵更多中產用自己資源照顧父母。

第五波新冠疫情重創安老院，林正財形容疫情發展屬意料之外，也反映醫療與社福體系的合作未做到很好，希望未來改善。

繼任主席盼推居家安老及醫社合作

本身是醫生的李國棟本月30日將接任主席，他認為安老不應只依賴安老院，期望任內推動居家安老及醫社合作。他亦關注基層醫療，認為家庭醫生提供足夠基層醫療服務會有助減少長者不必要入院，並希望未來藉全港18區的地區康健中心為長者提供「全人治療」。

抗疫方面，李國棟提到要繼續為安老院建立屏障以保護長者，檢視院舍通風設施，鼓勵創科抗疫等。他又提到，本港院舍護理人手不足，會在保障本地工人前提下研究輸入勞工。他亦希望透過公眾教育改變大眾價值觀，稱市民應為安老共用承擔，不止付出金錢，也要投入時間與關懷。

相關字詞﹕安老院 長者 李國棟 林正財 安老事務委員會

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