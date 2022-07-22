電腦罪倘豁免網絡安全界 陳政龍：或需發牌

被問到有否研究規管網絡安全業界，政府發言人稱歡迎業界及公眾就法改會建議踴躍發表意見，並會密切留意相關討論。

陳政龍昨在港台節目表示，小組建議規管非法取覽電腦數據，惟網絡安全專家亦會不斷掃描系統以查找網絡漏洞，似乎不應被限制。他稱，可考慮以「網絡安全業界」身分豁免，但本港未有組織規管網絡安全公司，難如大律師般清楚界定身分，業界有可能要成立註冊制度，或向業界人士發牌。他說註冊制度會對行業生態影響甚大，但認為網絡安全是日常生活重要議題，有相關討論亦屬健康。

他續說，公眾亦可討論是否考慮涉案人目的，而非以專業資格界定，如是否容許以「網絡安全」、「學術研究」免責，但同時要思考免責會否被濫用。小組未將「公眾利益」列入免責辯護，陳解釋，公眾利益涉及範疇廣泛，較難定義是否凌駕。

稱IT勝在自由 業界質疑「外行管內行」

電腦保安研究員賴灼東向本報稱，雖然現時國際上有相關專業資格，本港亦有相關學會，但學生、業餘人士都會自發查找網絡漏洞及研究病毒，未必有相關證書及入會，更非受僱於網絡安全公司，質疑政府難以設立機關通過發牌制度界定身分，「會唔會外行人管內行人？」

他稱，部分人或對電腦研究感興趣，未必影響他人，認為不可純粹管有病毒軟件就視為違法。他強調，資訊科技界可百花齊放，正因可自由交換資訊及研究，建議法改會與業界舉辦正式會議討論新例。