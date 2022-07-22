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污水廠「小鐵牛」 清淤快人手30倍 渠署工程師研發 一噸沉積物耗時一月變一日

【明報專訊】渠務署耗資250萬元研發的遙控濕井清淤水底機器車「小鐵牛」，去年底開始在灣仔東基本污水處理廠（灣東廠）執行任務，取代派員進入密閉空間的污水濕井清淤，不但令清理工作安全度提升，亦大大提升效率，以一噸沉積物為例，以往人手清理需花一個月，若使用「小鐵牛」則可縮短至一日內。「小鐵牛」由渠務署機電工程師梁婉婷應用聲納影像及定位技術，用了一年半至兩年研發，未來有望於中環基本污水處理廠採用。

取代專人密閉空間清淤 遙距操控減風險

灣東廠屬港島最高處理量的污水處理設施，每天可處理15萬立方米污水，相當約60個標準泳池水量。該廠收集銅鑼灣、灣仔及中環等地區的污水，經過粗隔篩並首先流入濕井後，再泵至廠內其他設施淨化。由於粗隔篩只能去除60毫米或以上的大型固體廢物如紙巾，小型廢物及沉積物仍會殘留在濕井，故需派員定期清理濕井，以免對下游泵水系統的機件造成損耗，降低泵水系統效率。

傳統的濕井清淤工作，需由具核准工人資格的工作人員進入密閉空間的濕井進行，由於濕井內伸手不見五指甚至有異味，在內工作具一定風險。有見及此，負責港島北區淨化海港計劃的梁婉婷重新檢視相關運作模式，並研發出「小鐵牛」。

配聲納系統 低能見度續可定位行走

「小鐵牛」重約800公斤，車頭配備旋轉工具，每分鐘可運行2000轉，打碎濕井底部的沉積物，經喉管泵走處理。「小鐵牛」亦配置先進聲納影像及定位系統，以便在能見度極低的污水環境中定位和行走。此外，「小鐵牛」由獨立的油壓動力機組驅動，以減少帶電部件浸入水中，並減低車身體積和重量，令運作更安全靈活。

獲日內瓦發明獎 盼應用於更多污水廠

梁婉婷指出，工作人員可於地面透過實時影像監察掌握濕井內情况，並利用遙控器遙距操控「小鐵牛」，過程如同「打機」。對比以往持牌工人需於污水流量較低的凌晨時段工作，梁稱「小鐵牛」不受污水流量和時間的限制，能24小時運作，大大提高清淤工作的彈性及效率。

「小鐵牛」早前獲「2022年日內瓦國際發明展」銀獎，梁婉婷對獲獎感到鼓舞，期望「小鐵牛」未來有機會廣泛應用於其他類近污水處理廠。

相關字詞﹕定位系統 污水 污水處理廠 渠務署 動力 不鏽鋼

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