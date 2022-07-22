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港聞二

海外同婚不獲承認 岑子杰上訴 稱基本法保障無列明一男一女

【明報專訊】2013年與同性伴侶在美國結婚的社民連副主席岑子杰，於2018年提出司法覆核，要求法庭聲明本港法例不承認海外同性婚姻的做法違憲，被高等法院判敗訴。岑不服判決上訴，上訴庭昨以遙距聆訊方式審理。律政司一方力陳，政府有正當理由維護一男一女的傳統婚姻制度；岑子杰一方則反駁，即使須保障異性婚姻權，亦毋須限制其他形式的婚姻或民事結合。雙方完成陳辭，上訴庭半年內將頒下判辭。

上訴人岑子杰由資深大律師潘熙代表，岑正就初選47人案還押，並無出庭；答辯方律政司則由資深大律師黃繼明代表。

潘熙陳辭指出，《基本法》保障「香港居民」的婚姻自由，沒有列明必須是「一男一女」的婚姻，即沒有排除同性婚姻；他強調，性取向是不能改變的個人特質，任何性取向的伴侶皆有正式確立關係的需要，惟同性伴侶的需要「被視為比異性伴侶較沒價值」，變相是歧視同性戀者，有違「法律面前人人平等」原則。

另指政府須供「同等」選項

潘熙續指，即使法庭不承認同性婚姻權，政府仍有法定責任保障同性伴侶的私生活權，須提供與婚姻有同等地位的選項，例如容許同性伴侶循民事途徑結合。

代表答辯方的黃繼明回應，高院在駁回另一宗同性婚姻權案、即申請人MK的司法覆核時，指出《基本法》僅限於保障異性婚姻權。而《婚姻條例》等本地法例，同樣列明是「一男一女」的婚姻，故政府無責任保障同性婚姻權。

答辯方引MK案反駁

黃續說，婚姻權不限於一紙婚書，亦包括伴隨婚姻而來的社會福利等權利，故法例並不保障同性伴侶享有同等權利，政府亦無責任容許民事結合。

雙方皆引用英國Day and Bush案，該案上訴至樞密院，被裁定婚姻權限於異性伴侶。黃繼明邀請上訴庭作相同裁決；潘熙則強調，樞密院判決對上訴庭無約束力，又冀法庭考慮該案在上訴階段，獲英國的上訴庭聲明政府有責任提供民事結合等選項。潘亦引用MK案裁決，法庭無否定政府可審視現行法例，容許同性伴侶締結為民事伴侶。

另外，潘熙爭議本港承認海外異性婚姻，卻不承認海外同性婚姻，是差別對待。他強調，同性婚姻的本質無異於異性，例如雙方會同居、有穩定關係等，故海外同性婚姻亦應獲承認。黃繼明則重申，海外婚姻仍須與本地法律及慣例相符，例如童婚即使在某地合法，亦不可能獲本地法律承認。

【案件編號：CACV 557/20】

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