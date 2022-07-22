路政稱原無機制 李家超指示豁免掛旗費

李稱設有效措施免事件重演

李家超表示，已指示有關部門展開正確懸掛國旗及區旗的教育工作，又稱政府重視愛國主義教育，一向積極推動民間團體和市民在尊重國旗、區旗及其圖案的前提下，共同慶祝國慶日、回歸紀念日等日子，表達愛國情感。

本報昨向路政署查詢是否主動豁免收費，以及豁免是基於什麼機制，署方發言人出稿回覆傳媒查詢表示，收到要求該署酌情豁免費用，重申前日說法「現行的審批程序並無豁免收費的機制」，該署一直積極與相關部門跟進申請豁免收費的具體安排，目前審批豁免程序「已經完成」，會盡快通知該團體退款的安排。發言人又稱，正與相關部門制訂日後在燈柱懸掛國旗豁免相關費用的具體安排。

代申掛旗 鄧鎔耀稱沒申豁免

在事件中代市民申請懸掛國旗的元朗區議員鄧鎔耀表示，他沒向署方申請豁免收費，暫未收到路政署通知退款事宜。鄧稱2020年有市民自行懸掛國旗，惟政府拆旗並指他們違法，因此去年協助市民申請，獲批後自行懸掛。他認為路政署不應收費，稱掛國旗本應是政府責任，市民掛國旗不是「做生意」；又指政府部門的工作模式應改變，稱大家都是「黑眼睛、黃皮膚」，又質疑部分官員「居心叵測」。

沈豪傑斥路政「欺善怕惡」：

予人感覺愛國團體施壓便豁免

有份協助掛國旗市民的元朗區議會主席沈豪傑批評，路政署做法「欺善怕惡」，引述署方去年對他說不能豁免，按規例須收費。他指，申請人沒要求退錢，有專欄作家公開事件及立法會議員去信後，署方就突然退錢，予人感覺愛國團體施壓便豁免，反問收費和豁免基於什麼準則。

距離十一國慶尚餘兩個多月，曾去信路政署要求交代收費理據的李鎮強認為，當局應就市民懸掛國旗、區旗訂立常設機制。他稱，現時在不同位置懸掛旗幟由多個部門分管，認為應設立由各區民政事務專員協調的統一機制，方便市民申請。他又認為機制應先只限於懸掛國旗和區旗，已就建議去信民政及青年事務局，對方初步持開放態度。

田北辰倡涉公眾利益方准掛

陳仲尼欣賞署方調整做法，至於長遠應否豁免收費，他認為不能輕率決定，建議先交由相關部門檢視。他說，在燈柱懸掛國旗涉及一定成本，例如保險費等，收費亦合理，不過如果在普通欄杆懸掛不涉成本，則不應收費。

曾協助鄧鎔耀的立法會議員何君堯認為，今年十一國慶應由政府在街上掛國旗，顯示新政府「新氣象」。他強調，路政署將來應設機制，或由政府統籌提供市民自發掛國旗的指引。立法會議員田北辰認為，路政署現時做法不理想，容易引來批評，豁免準則亦令人質疑，建議署方日後基於公眾利益才批准懸掛旗幟，豁免全部收費。