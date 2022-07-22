伊院指揮中心協調資源增病牀流轉 出院時間縮三成

3色顯示新冠病人分佈 可按需要轉送設施

智慧醫院是伊利沙伯醫院近年重要發展項目，配合有關發展計劃，院方作試點在2020年10月23日正式成立及啓用醫院指揮中心，以臨牀作業管理、牀位流量管理和資源調配管理3個範疇，跟進病人抵達急症室、安排入院、轉送到復康醫院或出院的程序，所有數據皆以電子儀表板取代人手記錄。以主力應對新冠病毒的模組為例，內以紅、橙、綠3色顯示各病房的病人分佈，紅色代表有較多重症病人，橙色則為中度，使醫院可即時掌握病人分佈及病牀佔用率，並按需要安排病人轉送到社區隔離設施或復康中心等。

系統自動分析血壓心跳 優先處理高危病人

除可應對疫情，指揮中心亦令各部門資訊互通，於平日運作起很大作用。如牀位調配上，各部門可透過病人出院模組得知醫生批准病人出院和需要，及時安排人手和車輛接送，病人出院流程完成後亦顯示在界面，使醫院可安排牀位予急症室病人。

伊利沙伯醫院中央護理部部門運作經理魏秀珍表示，2021至2022年有55%個案能在下午1時前出院，高於2019至2020年的44%，反映人工智能系統讓資源調配更有效率。

九龍中醫院聯網資訊科技統籌、伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞表示，以往醫生巡病房時要由「1號牀巡到40號牀」，每個病房需時約兩小時，未能及早巡查病情有變的病人，但現在系統會記錄各病人維生指數，包括血壓和心跳等，自動分析各病人情况並向醫生提示病人病情惡化風險，以優先處理病情惡化的病人。

麥凱鈞說，指揮中心有與七大聯網醫院交流，期望能擴大指揮中心聯網，並優化人工智能系統來預測病人入院和出院需要、醫院資訊情况和調動，病人住院期間的病情轉變。