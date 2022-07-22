下月探院舍須持兩日內核酸 7‧27員工每周一檢

緊急探訪可快測 兩日內補核酸

社署昨公布，8月1日起非公務探訪的院舍訪客須出示48小時核酸檢測陰性結果，訪客可到社區檢測中心或流動採樣站免費檢測，或到私人化驗所做非自行採集的合併拭子採樣檢測，而3個月內曾感染者亦須檢測。署方補充，因體恤原因的緊急探訪則維持現行安排，訪客須於院舍指定位置先做快測，並在探訪後兩天內補交核酸檢測陰性報告。

署方另要求訪客於8月28日起須遵從疫苗通要求，即未曾染疫者於打第二針6個月後須打第三針方可探訪。

向員工提供採樣套裝 指定日期上門收回

至於員工檢測，社署要求本月27日起除須每天快測，另須每7天檢測核酸一次，政府將安排承辦商提供檢測套裝供員工自行採樣，並於指定日期到院舍收回樣本，員工亦可自行到社區檢測中心或流動採樣站免費檢測，在表明身分及出示相關證明後可優先檢測。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，近日社區傳播增加，現時雖已要求院舍員工接種至少兩劑疫苗，惟疫苗防感染能力不夠好，員工仍有可能受感染再將病毒帶入院舍。她補充，院舍長者抵抗力較弱，一旦染疫或會病情嚴重和死亡，而快測未必能驗出低病毒量的員工，故增加核酸檢測較穩妥。

勞福局長孫玉菡昨出席一個活動後稱，將繼續推高院舍接種率，並會以加強員工核酸檢測保護長者。安老事務委員會候任主席李國棟亦說，增加員工檢測要求是因應疫情收緊的措施，做法基於公共衛生考慮；對於訪客打針要求，李認為市民到餐廳用膳都須打3針，不覺院舍需有差別。

（新冠疫情）