未如星韓「降等」 港續列美旅警最高一級

美國國務院日前更新部分國家及地區的旅遊提示，香港與俄羅斯、朝鮮、伊朗、伊拉克等7個地方被評為最高的第四級；中國內地及哥倫比亞等則被評為需「重新考慮行程」的第三級。

指或須與子女分開 稱港任意執法

針對本港情况，美國國務院稱，基於本港防疫措施，家長和兒童可能面臨被分開的風險，呼籲國民不要來港；又謂本港任意執法（arbitrary enforcement of local laws），國民應重新考慮是否前往。

美國國務院另稱入境本港及內地須檢疫至少14天，但事實上如已完成疫苗接種並持48小時內核酸陰性證明，現時來港可只檢疫7天。

廠商會：檢疫措施令港競爭力跌

翻查資料，美國國務院3月1日上調香港旅遊提示至第四級，當時逾百國家及地區被列第四級，其後不少被下調，至本周二剩21個國家或地區被列第四級，包括香港。廠商會會長史立德稱，檢疫措施令本港競爭力下降，不少以往在港有業務的美國金融及採購公司已遷址新加坡，外資一旦流失難重新吸引來港，冀當局可縮短檢疫措施。

（新冠疫情）