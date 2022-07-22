盧寵茂盼專家團統一發信息免亂 有成員不滿

顧問團今開會 政府：當局發一致信息責無旁貸

據了解，有專家對盧寵茂說法感不滿，因政府政策一向由政府自行公布，專家只是從學術角度給意見，不認同是發表讓市民「混亂」的信息，質疑日後是否連學術都不能討論。

專家質疑是否不能討論學術

港大4名學者包括政府專家顧問袁國勇和孔繁毅等日前發表文章，建議冬季前加強自然感染和打疫苗帶來的「混合免疫」，逐步放寬其他社交距離措施，但盧寵茂其後稱相關建議屬理論，未必能保護高危者。盧昨出席立法會衛生事務委員會特別會議稱，七一前已和6名專家顧問溝通，並解釋政府政策不能靠外國理論和做法，要考慮本港人口年齡、疫苗接種率、醫療系統承受能力等。

盧又說，已強調要在顧問團內充分溝通後有系統地向公眾解釋，統一發布消息，「希望可達至公眾不會從不同的來源收到混亂信息」。

林哲玄：學者不同渠道述意見正常

本報昨向特首辦及醫衛局查詢，是否要求專家不能就政府防疫策略或抗疫路向等對外發表意見，或發表與政府立場不一樣的意見等，政府發言人稱，感謝專家一直在不同崗位包括加入專家顧問團為政府提供意見，召開相關會議後，政府作為制定抗疫政策和執行措施者，就防疫抗疫策略及各項具體措施，適時向全港市民發放清晰而一致的信息，解釋當中理據，責無旁貸。

醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，若有清楚、簡單的信息，對市民來說是好事，但專家顧問作為學者，在不同渠道發表意見也很正常。

（新冠疫情）