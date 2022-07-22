港聞

港聞二

盧寵茂盼專家團統一發信息免亂 有成員不滿

【明報專訊】新一屆政府上周委任6名專家加入抗疫專家顧問團，據了解顧問團今日開會，是新政府上任後首次。醫務衛生局長盧寵茂昨稱，會繼續和專家溝通，希望在會內充分溝通後，有系統地向公眾解釋，令公眾不會從不同來源收到混亂信息。本報另向特首辦和醫務衛生局查詢有否要求專家不要對外發表意見、或發表與政府立場不一樣的意見，以及專家顧問團是否集體負責制等，政府發言人稱，當局作為制定抗疫政策和執行措施者，就抗疫策略及措施適時向市民發放清晰而一致的信息，責無旁貸。

顧問團今開會 政府：當局發一致信息責無旁貸

據了解，有專家對盧寵茂說法感不滿，因政府政策一向由政府自行公布，專家只是從學術角度給意見，不認同是發表讓市民「混亂」的信息，質疑日後是否連學術都不能討論。

專家質疑是否不能討論學術

港大4名學者包括政府專家顧問袁國勇和孔繁毅等日前發表文章，建議冬季前加強自然感染和打疫苗帶來的「混合免疫」，逐步放寬其他社交距離措施，但盧寵茂其後稱相關建議屬理論，未必能保護高危者。盧昨出席立法會衛生事務委員會特別會議稱，七一前已和6名專家顧問溝通，並解釋政府政策不能靠外國理論和做法，要考慮本港人口年齡、疫苗接種率、醫療系統承受能力等。

盧又說，已強調要在顧問團內充分溝通後有系統地向公眾解釋，統一發布消息，「希望可達至公眾不會從不同的來源收到混亂信息」。

林哲玄：學者不同渠道述意見正常

本報昨向特首辦及醫衛局查詢，是否要求專家不能就政府防疫策略或抗疫路向等對外發表意見，或發表與政府立場不一樣的意見等，政府發言人稱，感謝專家一直在不同崗位包括加入專家顧問團為政府提供意見，召開相關會議後，政府作為制定抗疫政策和執行措施者，就防疫抗疫策略及各項具體措施，適時向全港市民發放清晰而一致的信息，解釋當中理據，責無旁貸。

醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，若有清楚、簡單的信息，對市民來說是好事，但專家顧問作為學者，在不同渠道發表意見也很正常。

（新冠疫情）

相關字詞﹕許樹昌 袁國勇 盧寵茂 李家超 政府專家顧問 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

伴港人23載 熊貓「安安」安樂死 後事未定 海洋公園：感激多年保育貢獻
伴港人23載 熊貓「安安」安樂死 後事未定 海洋公園：感激多年保育貢獻
每周三探 「粉絲」哽咽嘆不捨 稱理解園方做法
每周三探 「粉絲」哽咽嘆不捨 稱理解園方做法
滅鼠擬訂KPI 謝展寰：改善街道環境今屆重點
滅鼠擬訂KPI 謝展寰：改善街道環境今屆重點
陽性破4000 增速慢於衛署預測 疫情緩升料未見頂 張竹君：加強強檢
陽性破4000 增速慢於衛署預測 疫情緩升料未見頂 張竹君：加強強檢
未如星韓「降等」 港續列美旅警最高一級
未如星韓「降等」 港續列美旅警最高一級
下月探院舍須持兩日內核酸 7‧27員工每周一檢
下月探院舍須持兩日內核酸 7‧27員工每周一檢
伊院指揮中心協調資源增病牀流轉 出院時間縮三成
伊院指揮中心協調資源增病牀流轉 出院時間縮三成
路政稱原無機制 李家超指示豁免掛旗費
路政稱原無機制 李家超指示豁免掛旗費
公眾地擅陳列致阻礙 可囚3月
公眾地擅陳列致阻礙 可囚3月
海外同婚不獲承認 岑子杰上訴 稱基本法保障無列明一男一女
海外同婚不獲承認 岑子杰上訴 稱基本法保障無列明一男一女
通脹1.8%半年新高 學者指溫和料續升
通脹1.8%半年新高 學者指溫和料續升
書展少通識書 末代考生嘆難尋
書展少通識書 末代考生嘆難尋
不滿「篩選」 書展常客轉投獨立書店
不滿「篩選」 書展常客轉投獨立書店
待黎智英黃偉強案審結 周達權10月再訊
待黎智英黃偉強案審結 周達權10月再訊
污水廠「小鐵牛」 清淤快人手30倍 渠署工程師研發 一噸沉積物耗時一月變一日
污水廠「小鐵牛」 清淤快人手30倍 渠署工程師研發 一噸沉積物耗時一月變一日
勞處防中暑指引 研加「暑熱指數」
勞處防中暑指引 研加「暑熱指數」
電腦罪倘豁免網絡安全界 陳政龍：或需發牌
電腦罪倘豁免網絡安全界 陳政龍：或需發牌
林正財冀新政府 覓地建樓亦建安老院
林正財冀新政府 覓地建樓亦建安老院
翁紅磡站如廁暈倒失聯 職員4句鐘尋獲終不治 家屬：多次覆沒找到 早送院或救回
翁紅磡站如廁暈倒失聯 職員4句鐘尋獲終不治 家屬：多次覆沒找到 早送院或救回
7．21三周年 機動部隊巡元朗站
7．21三周年 機動部隊巡元朗站
CECC促拜登制裁港檢控官 港府斥美圖施壓
CECC促拜登制裁港檢控官 港府斥美圖施壓
O記搗黑幫7賭檔 拘48人包括主腦
O記搗黑幫7賭檔 拘48人包括主腦
大灣區GBA新聞：青年十大宜居地 灣區一市上榜 內地「85後」至「00後」調查 京滬深20位不入
大灣區GBA新聞：青年十大宜居地 灣區一市上榜 內地「85後」至「00後」調查 京滬深20位不入
大灣區GBA新聞：灣區海域生態 下周五辦研討
大灣區GBA新聞：灣區海域生態 下周五辦研討
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會10‧19復會 特首發表施政報告 「孤單但堅持」 狄志遠將提雙普選辯論
【Emily】立會10‧19復會 特首發表施政報告 「孤單但堅持」 狄志遠將提雙普選辯論
【Emily】Med Can轉工新亞飯堂 Amy姐：唔捨得中大人
【Emily】Med Can轉工新亞飯堂 Amy姐：唔捨得中大人
【Emily】政界悼安安 李家超：長留港人心中
【Emily】政界悼安安 李家超：長留港人心中
【Emily】本地書法展 詩舞畫樂相呼應
【Emily】本地書法展 詩舞畫樂相呼應
【Emily】港生談奪獎英詩：「性」同「酷兒」元素不可缺
【Emily】港生談奪獎英詩：「性」同「酷兒」元素不可缺
【Emily】浸大啟德校園畢業展 強迫症學生拍動畫 見患者之苦
【Emily】浸大啟德校園畢業展 強迫症學生拍動畫 見患者之苦