滅鼠擬訂KPI 謝展寰：改善街道環境今屆重點

將落區了解前線工作

環境及生態局長謝展寰昨接受本報訪問，他引述國家主席習近平於7月1日訪港時對政府提出的「四個希望」，包括「切實排解民生憂難」及「人民對美好生活的嚮往，就是大家的奮鬥目標」，這亦是環境及生態局想做的工作。他說香港作為國際一線城市，街道衛生尚待改善，認為新成立的環境及生態局是一個機遇，將城市街道、生活及自然環境合併管理，而未來5年其中一項重要工作就是改善街道環境，希望「做好實事，以結果為目標」，做到「民有所呼，我有所應」。

單靠食環難解決 副司長統籌可劃分責任

新一屆政府成立「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長長卓永興督導，統籌街道清潔、環境衛生等工作。謝稱，食環署雖然是主力部門，但很多個案並非單靠食環署可以解決，例如後巷垃圾，以至鼠患問題，都要不同部門參與，「部門之間的責任劃分或許未夠清晰或重疊，中間有些工作無人負責，亦有出現」，認為由副司長統籌相關部門，可以為部門劃分責任及重整工作。

街道管理問題當中，鼠患備受關注，謝展寰表示政府過去在滅鼠已動用不少人力物力，但成效與市民期望仍有落差，要詳細了解原因，他會親自落區了解前線滅鼠工作，希望從制度入手，改善鼠患問題。

循兩層面制訂：工作及整體成效

謝又說，曾構思以捕鼠數目來制訂KPI，但捉得鼠多亦證明鼠患問題嚴重；投訴個案增加亦可能與宣傳增加有關，認為要制訂KPI不容易。他認為可循兩個層面去制訂，一方面是工作層面，「他們（人員）做了多少工作」；另一方面就是整體成效的KPI，包括設幾個不同的KPI，「當幾個都下跌就是有改善」，暫未有具體內容，但他認為用混合方式，或能制訂一套有效的KPI。