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伴港人23載 熊貓「安安」安樂死 後事未定 海洋公園：感激多年保育貢獻

【明報專訊】陪伴港人23載的大熊貓安安近日健康轉差，昨日接受安樂死，終年35歲，相等於人類105歲，是全球圈養最長壽的雄性大熊貓。安安與已離世的伴侶佳佳是北京送給香港回歸兩周年的禮物，自此成為海洋公園的標誌。海洋公園形容安安是公園不可或缺的一員，與廣大市民和世界各地訪客建立了深厚友誼，多年來擔當保育大使重任，協助宣揚自然生態和保育知識，感謝其貢獻。特首李家超感謝安安為港人帶來很多美好回憶，相信牠會繼續留在大家心中。

終年35如人百歲 圈養最長壽雄性大熊貓

在安安生前居所「香港賽馬會四川奇珍館」，園方昨放置印有其容貌的展板和鮮花，不少市民到場拍照，亦有人特意獻花和默哀。園方在館外設置弔唁冊，上面畫有多個熊貓肖像，寫有「安安一路好走」、「感謝安安帶給港人的快樂純真」等字句。市民賴小姐逢周六早上都會探望安安，她昨一身全黑打扮，戴着印有熊貓圖案的口罩及背囊，站在安安居所前悼念，一度落淚。

身體虛弱食量大減 「生命走到盡頭」

海洋公園解釋，安安的健康狀况在過去數周慢慢轉差，進食和活動量均大幅下降，身體非常虛弱，就人道而言，其生命已走到盡頭。園方與漁護署徵詢中國大熊貓保護研究中心（下稱中心）後，基於動物福祉，「忍痛以安樂死讓安安免於痛苦」，昨早8時40分為牠進行安樂死程序。至於如何處理安安遺體，園方稱目前就其身後事未有確定計劃，正與相關政府部門和中心跟進，有具體資料將適時公布，暫未有計劃安排新的大熊貓來港。

安安的伴侶佳佳6年前離世，當時園方將其頭骨、牙齒等骸骨留在本港作獸醫學教育和保育用途，皮毛則送往中心作褥墊，取代新生大熊貓育嬰箱保暖的毛巾，讓新生兒感到母親照顧，以增存活率。園方在佳佳故居附近種植一棵銀杏樹，佳佳其餘的身體部分經火化後，骨灰分別撒在故居和銀杏樹的土壤以作紀念。至於兩隻在世的大熊貓樂樂和盈盈，園方稱牠們分別於下月8日和16日踏入17歲，血液、大小便化驗和年度身體檢查均顯示健康狀况理想。

樂樂盈盈健康理想

漁護署回覆稱，署方的獸醫多次到訪海洋公園，了解園方照顧及治療計劃。由於近日安安身體狀况十分虛弱，署方和公園獸醫經在場觀察及評估，同意牠已走到生命最後階段，徵詢中心後決定讓牠安樂死。署方稱安安昨早在署方獸醫見證下，公園獸醫團隊為牠進行相關程序。

文化體育及旅遊局表示對安安離世感十分難過，牠陪伴香港市民23年，留下許多美好回憶。局方衷心感謝海洋公園多年來對安安的悉心照料，亦感謝中心的專家一直以來的支持。

中國大熊貓保護研究中心昨在微信表示，安安已達「百歲高齡」，且患有高血壓、關節炎和白內障等老年病，即使園方提供相應治療作紓緩，惟健康狀况於近日仍急劇惡化。中心對其離去感遺憾和惋惜，感謝牠為人們帶來快樂時光，亦感謝園方團隊一直以來悉心照顧，及在牠生命最後時刻的陪伴。

四川臥龍自然保護區管理局前局長張和民當年參與將安安送給香港，他昨接受傳媒訪問時稱，對安安離世感到遺憾。研究大熊貓近40年的他說，安安活到35歲已是高齡，其身體機能已很衰弱。他引述園方稱，考慮到安安很痛苦，再活那麼久又沒有生存活力，認為安樂死是「沒有一種更好的辦法」。

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