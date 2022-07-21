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【Emily】高歌「真的很興奮」成名 鐵路迷羅生獲恒大新傳系取錄

【明報專訊】中學文憑試（DSE）噚日放榜，唔少考生拎到成績單後，紛紛趕到自資院校報讀學士或副學士課程，憑住《屯馬開通真的很興奮》一曲改詞成名嘅「羅先生」羅哲琛（上圖），獲香港恒生大學嘅新聞及傳播學系即場取錄。羅同學同Emily講，「雖然成績未如理想，但好開心有大學收咗我」，又話要「忘記過去，努力面前」，不過佢話諗住再睇吓有冇其他都啱讀嘅課程，先做最後決定。

Emily問羅先生點睇報道新聞，佢就話報道應該要中立、唔好偏頗，「𠵱家啲人睇新聞都係睇自己鍾意嘅立場，但新聞唔係得黃藍，應該要睇事實」。佢仲話有機會嘅話，想做電視台記者，可以令自己知名度高啲，就算以後唔做記者，轉工時都會有幫助。

九巴員工女兒成「超級狀元」

另外，九巴有個喜訊公布，DSE「超級狀元」、協恩學生周愷彤嘅爸爸係九巴安全部助理經理周志榮。九巴於2015年設立獎學金，只要喺DSE考獲佳績同成功入讀本地認可大學嘅九巴員工子女，都可以申請，獎學金分4年發放，資助大學開支。周爸爸話會幫女兒申請獎學金。

周爸爸分享話，冇刻意栽培同強迫女兒溫習，仲畀阿女按興趣參加合唱團、學鋼琴同木琴，女兒最終喺音樂科拎到5**。周爸爸認為，一份穩定嘅工作好重要，可以畀子女喺良好環境成長，專注學業。對於女兒希望入讀中大醫學院，周爸爸百分百支持，希望女兒學有所成，幫助更多有需要嘅人。

相關字詞﹕九巴獎學金 超級狀元 羅同學 DSE放榜

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