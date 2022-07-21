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2022年7月21日星期四
港聞二
封閉4年 因父「開門」 拒做DSE逃兵 學懂與低潮共存
脊髓性肌肉萎縮 5科23分 育姍：堅持到底 不要設框架
下肢痙攣飛魚 樂觀迎白眼 寶儀：盼當社工服務病童
鐵窗下預備DSE 出獄趕及應試 接過成績單 面對社運案
DSE 8狀元暫不離港6人讀醫 協恩狀元：留港者要堅守重要價值
面對海外醫生 狀元：做好自己不怕競爭
迦密首名狀元：讀書關鍵在不斷發問
曾險被教育機構騙款 考生報讀知名學校
書展首日人流減 社運書近絕迹 習近平書籍 5書商放當眼處
81冊《衛斯理》售出逾10套 稀客為倪匡再臨大賣場
《雪櫃冷笑話》首日賣千本 有小學生要考試請假捧場
林定國：23條無時間表 要深思熟慮做法律研究
被問23條專網有否存檔 保安局：按既定機制處理檔案
市民燈柱掛國旗須付14萬 議員去函 路政豁免收費
話你知：燈柱欄杆展示物品 路政地政分別管理
聲稱治「宮寒」 中醫師涉非禮女病人
院舍探訪擬須3針 員工每周驗核酸 疫熾或兩日一驗 業界：重症無升「大陣仗」
涉Omicron新亞系者 准居家隔離檢疫
回應髮禁 蔡若蓮：教局手冊有指引 手冊提醒制定校規 應參考平機會「種族平等」條文
社民連工黨犯聚上訴 行言論自由倘屬合理辯解 律政司：立法目的蕩然無存
抗生素針後亡裁不幸 陪審促荃灣港安改善
鐵騎捱撞一死一傷 揭貨車司機停牌駕駛
佛跳牆假訂單電騙 食店失32萬警拘一女
大灣區GBA專題：內地匯錢到港 部分港銀免收費
大灣區GBA專題：其他匯款方式
大灣區GBA專題：前海「深港+」App升級 資訊加快更新
大灣區GBA專題：調查：四成受訪港人擬通關後一年內北上
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【Emily】《回歸．情義25載》送千校圖書館
【Emily】談男生留長髮 梁啟智：時代已改變
【Emily】邵家臻探赤柱雙廷 見識到「心流」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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