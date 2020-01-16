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大灣區GBA專題：前海「深港+」App升級 資訊加快更新

【明報專訊】針對本報月初反映，深圳前海早前推出的智慧園區管理應用程式「深港+」資訊更新緩慢問題，營運方前海服務集團相關負責人表示，已第一時間改良升級「深港+」App，除全面更新App內重點功能項目的各類信息內容外，還進一步完善軟件系統，統一信息發布功能。負責人又指出，會進一步加強「深港+」的營運管理，明確信息更新時限，升級客戶使用指引和功能界面，讓平台內容更明瞭、功能更順暢、服務港人更見效。

現時只要進入「深港+」App首頁便可即時看到與港人港企息息相關的最新消息，例如香港赴深政策最近改為抽籤方式、2022前海粵港澳台青年創新創業大賽的最新安排等。此外，「最新活動」資訊更新速度也比之前更及時，包括在前海舉辦的7月份最新活動預告等。

聚焦港人創業工作生活需求

前海服務集團表示，「深港+」App聚焦港人來前海創業、工作、生活的各項需求，主要提供入駐諮詢、政策諮詢、活動報名、投資融資、辦公生活等多方面的便利服務。用戶可以通過程式全面了解園區入駐條件、政策、收費標準等，並可根據自身項目需要，選擇最適合自己的孵化機構。此外，「深港+」設有園區服務、產業服務、周邊服務、黨群服務四大服務類別，方便用戶掌握所需信息及辦理業務；而像通行門禁、停車繳費、餐飲服務、入駐夢工場、人才住房等欄目，則照顧到港人在前海工作與生活所需。

港人亦可直接透過App報名參加園區最新活動。政策服務專區除了提供最新推出的惠港政策，還可為有意作進一步了解的用戶安排專業服務人員在線一對一跟進解答。另外，「深港+」亦挑選了優質金融服務機構，幫助香港青年隨時隨地了解各類金融服務資訊，並根據自身項目情况初步匹配。用戶還可按自身需求預訂園區報告廳、培訓室、會議室等公共配套設施。除了「深港+」提供的網上服務，前海服務集團的園區營運團隊亦會通過走訪及座談等，收集港人港企訴求，及時協助解決問題。

可助港青快速融入內地生活

入駐前海深港青年夢工場的天空社科技（深圳）有限公司創始人姚震邦稱通過「深港+」App可以實現一個平台獲取所有服務，對在前海創業或工作的港人來說非常方便。此外，前海服務集團聯同園區各孵化機構，發布137條前海深港青年夢工場協同創新創業服務清單，並推出「夢想加油站」等創業資源精準對接服務，為入駐企業提供系統化的創業支持；還不定期舉辦各種創業論壇、創業大賽、嘉年華、社區交友等活動，不單為香港青年在前海發展提供便利，亦能幫助香港青年快速融入內地生活。

明報記者

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