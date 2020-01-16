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大灣區GBA專題：其他匯款方式

【明報專訊】1. 支付寶「上銀匯款」 可小額匯款

除了透過銀行戶口，其實仍有不少方式可以進行匯款，當然只限小額資金，如內地版支付寶手機應用程式有一個名為「上銀匯款」的功能，是上海銀行為支付寶實名認證用戶提供的網上跨境匯款業務，用戶必須在內地版支付寶完成個人身分、內地銀行戶口認證，方可匯款。每次可匯款等值3萬元人民幣的外幣，每天最多兩次，每年上限跟隨國家規定，最多可匯出等值5萬美元。

上銀匯款亦設有最低匯款金額，港元最低金額為500元，日圓為1萬元，美元、歐元、加元等為該價幣面值的100元。每次匯款平台都會收取50元人民幣手續費，每次轉帳普遍需時一個工作天。

2. 內地提款卡提供直接提款

另外，如果在內地有提款卡（內地稱為「借記卡」），其實可以直接在香港櫃員機以銀聯提取港元，各家銀行收取手續費不同。例如長城銀行提款卡，在香港ATM提取現金，會收取提款金額的5%作為手續費，手續費最低為15元人民幣，最高為50元人民幣，詳細收費最好向所屬銀行查詢。

倘若使用非銀聯提取現金，就以內地中國銀行為例，每筆手續費為交易金額的3%，最低為3.5美元；華夏銀行每日第一筆提款免收手續費。但要留意，每次最多提取4000至6000港元，每年上限為10萬港元。

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