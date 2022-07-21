抗生素針後亡裁不幸 陪審促荃灣港安改善

陪審團裁定，死者謝碧琪（終年34歲）於2018年11月1日，在荃灣港安醫院注射抗生素羅氏芬（Rocephin）後，出現嚴重過敏反應引致休克及腦部缺氧，同月13日去世。

綜合庭上早前證供，事主10月30日因腹痛入院，擬於11月2日做「朱古力瘤」切除手術，獲處方抗生素益滿治（Invanz）及服他靈（Voltaren）。事主其後出現耳鳴，改用羅氏芬。

事主11月1日注射羅氏芬後呼吸困難、四肢麻痹。主診醫生盧乃本接到通知後，下令護士即時處方類固醇及抗敏感藥，及向急診醫生諮詢。醫生陳宙成其後到場，發現事主情况危急，遂啟動急診掣（Code blue）及為事主急救，醫生廖頌雅及嚴建明分別到場協助搶救。

庭上披露，醫生的報告與牌板紀錄上的時間不一致，護士亦曾多次修改牌板紀錄。急診指引亦是庭上關注點，本案發生後，院方亦修改相關政策，急診掣一經啟動，由原先只有主診及急診醫生收到通知，改為其他前線醫護亦會收到通知。不過，有醫生作供稱不清楚相關指引。

家屬不滿裁決 斥醫護不熟急診指引

死者母親林女士不滿意裁決，認為醫護有不足之處，又質疑死因庭專家意見所指，何時為事主打腎上腺素的結果「分別不大」之說。林續稱，得知院方事後更新急診指引，原感欣慰，惟研訊中才得知有醫護對相關指引並不了解，認為無法接受。

林哽咽道，「作為媽咪，11月13日要幫佢簽死亡證，係十分痛苦」，看到女兒要拔掉氣喉一刻更欲哭無淚，至今未能釋懷，兩名孫兒更不時問「媽媽去咗邊？媽媽點解死咗？」

【案件編號：CCDI 901/18】

（死因研訊）