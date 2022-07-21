港聞

港聞二

抗生素針後亡裁不幸 陪審促荃灣港安改善

【明報專訊】34歲女子2018年等候切除「朱古力瘤」手術期間注射抗生素，疑藥物敏感，心臟一度停頓及昏迷，13天後不治；經過7天死因研訊，3男2女的陪審團昨日退庭商議約5.5小時，一致裁定死者死於不幸，並向肇事荃灣港安醫院提出4項建議，包括強化急診（Code Blue）指引、改善醫生及護士在急救過程的相互溝通和醫療紀錄的處理過程等；院方表示將深入檢視建議（見表）。死者母親不滿裁決，並憶述為女兒簽死亡證及見證她拔掉氣喉的一刻，十分痛苦。

陪審團裁定，死者謝碧琪（終年34歲）於2018年11月1日，在荃灣港安醫院注射抗生素羅氏芬（Rocephin）後，出現嚴重過敏反應引致休克及腦部缺氧，同月13日去世。

綜合庭上早前證供，事主10月30日因腹痛入院，擬於11月2日做「朱古力瘤」切除手術，獲處方抗生素益滿治（Invanz）及服他靈（Voltaren）。事主其後出現耳鳴，改用羅氏芬。

事主11月1日注射羅氏芬後呼吸困難、四肢麻痹。主診醫生盧乃本接到通知後，下令護士即時處方類固醇及抗敏感藥，及向急診醫生諮詢。醫生陳宙成其後到場，發現事主情况危急，遂啟動急診掣（Code blue）及為事主急救，醫生廖頌雅及嚴建明分別到場協助搶救。

庭上披露，醫生的報告與牌板紀錄上的時間不一致，護士亦曾多次修改牌板紀錄。急診指引亦是庭上關注點，本案發生後，院方亦修改相關政策，急診掣一經啟動，由原先只有主診及急診醫生收到通知，改為其他前線醫護亦會收到通知。不過，有醫生作供稱不清楚相關指引。

家屬不滿裁決 斥醫護不熟急診指引

死者母親林女士不滿意裁決，認為醫護有不足之處，又質疑死因庭專家意見所指，何時為事主打腎上腺素的結果「分別不大」之說。林續稱，得知院方事後更新急診指引，原感欣慰，惟研訊中才得知有醫護對相關指引並不了解，認為無法接受。

林哽咽道，「作為媽咪，11月13日要幫佢簽死亡證，係十分痛苦」，看到女兒要拔掉氣喉一刻更欲哭無淚，至今未能釋懷，兩名孫兒更不時問「媽媽去咗邊？媽媽點解死咗？」

【案件編號：CCDI 901/18】

（死因研訊）

上 / 下一篇新聞

封閉4年 因父「開門」 拒做DSE逃兵 學懂與低潮共存
封閉4年 因父「開門」 拒做DSE逃兵 學懂與低潮共存
脊髓性肌肉萎縮 5科23分 育姍：堅持到底 不要設框架
脊髓性肌肉萎縮 5科23分 育姍：堅持到底 不要設框架
下肢痙攣飛魚 樂觀迎白眼 寶儀：盼當社工服務病童
下肢痙攣飛魚 樂觀迎白眼 寶儀：盼當社工服務病童
鐵窗下預備DSE 出獄趕及應試 接過成績單 面對社運案
鐵窗下預備DSE 出獄趕及應試 接過成績單 面對社運案
DSE 8狀元暫不離港6人讀醫 協恩狀元：留港者要堅守重要價值
DSE 8狀元暫不離港6人讀醫 協恩狀元：留港者要堅守重要價值
面對海外醫生 狀元：做好自己不怕競爭
面對海外醫生 狀元：做好自己不怕競爭
迦密首名狀元：讀書關鍵在不斷發問
迦密首名狀元：讀書關鍵在不斷發問
曾險被教育機構騙款 考生報讀知名學校
曾險被教育機構騙款 考生報讀知名學校
書展首日人流減 社運書近絕迹 習近平書籍 5書商放當眼處
書展首日人流減 社運書近絕迹 習近平書籍 5書商放當眼處
81冊《衛斯理》售出逾10套 稀客為倪匡再臨大賣場
81冊《衛斯理》售出逾10套 稀客為倪匡再臨大賣場
《雪櫃冷笑話》首日賣千本 有小學生要考試請假捧場
《雪櫃冷笑話》首日賣千本 有小學生要考試請假捧場
林定國：23條無時間表 要深思熟慮做法律研究
林定國：23條無時間表 要深思熟慮做法律研究
被問23條專網有否存檔 保安局：按既定機制處理檔案
被問23條專網有否存檔 保安局：按既定機制處理檔案
市民燈柱掛國旗須付14萬 議員去函 路政豁免收費
市民燈柱掛國旗須付14萬 議員去函 路政豁免收費
話你知：燈柱欄杆展示物品 路政地政分別管理
話你知：燈柱欄杆展示物品 路政地政分別管理
聲稱治「宮寒」 中醫師涉非禮女病人
聲稱治「宮寒」 中醫師涉非禮女病人
院舍探訪擬須3針 員工每周驗核酸 疫熾或兩日一驗 業界：重症無升「大陣仗」
院舍探訪擬須3針 員工每周驗核酸 疫熾或兩日一驗 業界：重症無升「大陣仗」
涉Omicron新亞系者 准居家隔離檢疫
涉Omicron新亞系者 准居家隔離檢疫
回應髮禁 蔡若蓮：教局手冊有指引 手冊提醒制定校規 應參考平機會「種族平等」條文
回應髮禁 蔡若蓮：教局手冊有指引 手冊提醒制定校規 應參考平機會「種族平等」條文
社民連工黨犯聚上訴 行言論自由倘屬合理辯解 律政司：立法目的蕩然無存
社民連工黨犯聚上訴 行言論自由倘屬合理辯解 律政司：立法目的蕩然無存
鐵騎捱撞一死一傷 揭貨車司機停牌駕駛
鐵騎捱撞一死一傷 揭貨車司機停牌駕駛
佛跳牆假訂單電騙 食店失32萬警拘一女
佛跳牆假訂單電騙 食店失32萬警拘一女
大灣區GBA專題：內地匯錢到港 部分港銀免收費
大灣區GBA專題：內地匯錢到港 部分港銀免收費
大灣區GBA專題：其他匯款方式
大灣區GBA專題：其他匯款方式
大灣區GBA專題：前海「深港+」App升級 資訊加快更新
大灣區GBA專題：前海「深港+」App升級 資訊加快更新
大灣區GBA專題：調查：四成受訪港人擬通關後一年內北上
大灣區GBA專題：調查：四成受訪港人擬通關後一年內北上
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】高歌「真的很興奮」成名 鐵路迷羅生獲恒大新傳系取錄
【Emily】高歌「真的很興奮」成名 鐵路迷羅生獲恒大新傳系取錄
【Emily】迪士尼改善福利 育兒假5日變3周
【Emily】迪士尼改善福利 育兒假5日變3周
【Emily】《回歸．情義25載》送千校圖書館
【Emily】《回歸．情義25載》送千校圖書館
【Emily】談男生留長髮 梁啟智：時代已改變
【Emily】談男生留長髮 梁啟智：時代已改變
【Emily】邵家臻探赤柱雙廷 見識到「心流」
【Emily】邵家臻探赤柱雙廷 見識到「心流」