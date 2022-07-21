社民連工黨犯聚上訴 行言論自由倘屬合理辯解 律政司：立法目的蕩然無存

法官稱需深思 押後10月宣判

8名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。

上訴方昨認為「受禁群組聚集」的法律詮釋，應為有足夠距離便屬於兩個群組，律政司一方指詮釋過於片面，因1.5米距離非金科玉律，亦需考慮是否懷有共同目的、事前有否組織、過程有否互動。涉案聚集約11分鐘，各人互有交談，互應口號，手持相同橫額，顯示事前有組織，法庭應裁斷8人屬同一聚集。

律政司又引述《香港人權法案條例》稱，政府有責任採取措施保障市民的生存權，若只着重言論自由、遊行集會權利，或致病毒在社區爆發、出現重症死亡個案，相信無人樂見。當時處於疫情初期，醫學界對此認知少，亦無疫苗及藥物應對，唯一有效的就是社交距離措施。再者，政府指令非一刀切，已隨疫情發展而修訂，符合相稱性要求。

黃浩銘：高官權貴飯局方致限聚令蕩然無存

無律師代表的黃浩銘表示，當年五一遊行是多年來首次取消，稱若不看重生存權，就不會做足防疫才表達意見。黃又反駁律政司，「高官權貴飲酒食飯，佢哋就真係令限聚令蕩然無存喇，法官閣下」。黃表示，法庭會否接納「前後腳」做法是本案關鍵，若不接受將牽連甚廣，懇請法庭慎重考慮。

【案件編號：HCMA 187/21】