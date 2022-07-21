回應髮禁 蔡若蓮：教局手冊有指引 手冊提醒制定校規 應參考平機會「種族平等」條文

平機會：調停角色 不判斷事件對錯

平機會行政總監朱崇文在港台《自由風‧自由PHONE》稱不會評論個別個案。被問學校如被投訴性別歧視，平機會會否接受「保持整潔」等管理理由為合理抗辯，朱崇文答，平機會角色是調停協助解決爭端，冀達雙方接受方案，過程不涉判斷事件對錯。

教育局長蔡若蓮表示，每間學校有其文化，教學上除知識及技能，態度及價值觀亦重要，故學校會因應價值觀教育或目標校風，有相應校本校規。她說，學校行政手冊清楚列明校規指引，相信學校會因應專業處理。

多個辦學團體轄下學校禁男生長髮

東華三院保良局教區明愛無回應

翻查資料，不少中學校規或守則詳列對學生髮型的要求，例如要求男生蓄短髮、劉海不可過眉、髮腳須在衣領上、頭髮不得觸及衣領等（見表）。本報昨向多個辦學團體查詢轄下學校是否有要求男生不可留長髮的校規以及原因，東華三院、保良局、天主教香港教區、香港明愛截稿前沒回覆。香港聖公會教育服務部總幹事郭始基表示，沒統一政策，強調是「校本處理」。

向平機會投訴的中五生林澤駿質疑規定男生短髮不合理及不合時宜，也漠視學生性別焦慮等留長髮原因，投訴正處調停階段。身兼平機會委員的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，明白學生面對性別認同問題，但從學校層面，校規上「可能有不同角度」，爭議有待平機會處理，暫不評論個案。

新思維主席、社福界議員狄志遠認為，學校訂立校規是為教育學生紀律，不能自由放任，但如個別學生有性別焦慮等特殊情况，學校可彈性處理，若一刀切處理，可能對學生帶來傷害，建議學校多與學生溝通了解。

昨日文憑試放榜有狀元被問及事件。皇仁書院狀元麥顥邦認為，男學生能否留長髮一直具爭議，但希望社會接納及體諒個人生活風格，學校及學生應互相尊重。英皇書院狀元甘仲軒認為，學校規管學生髮型「無可厚非」，即使對女學生，髮型長度仍有一定標準，又認為只要髮型不是標奇立異及令人側目，都可接受。

不接受平機會調停結果 可申法援入稟

市民向平機會書面投訴後，該會將初步調查，如認為投訴屬無理取鬧、缺乏實質或非違法行為，可決定不進行或終止調查。處理投訴早期階段，如平機會認為適當，會先建議雙方提早調停。如最終經平機會全面調查後安排的調停仍未達成和解，投訴人可申請法律協助入稟。以往平機會亦曾協助投訴人入稟區域法院。