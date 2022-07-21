港聞

港聞二

涉Omicron新亞系者 准居家隔離檢疫

【明報專訊】本港昨公布的單日新冠陽性個案升至3805宗，是4月初以來最高，重症數目則與過去一周維持相若水平。衛生防護中心昨起不再要求涉及Omicron新亞系的染疫或密切接觸者進入隔離或檢疫中心，容許合適者居家隔離或檢疫。中心解釋，BA.2.12.1、BA.4和BA.5亞系嚴重程度與其他Omicron亞系沒大分別，且難阻其在社區蔓延，而中心確認病人涉及新亞系時病人已在家逗留多日，再送入隔離或檢疫設施已不是很有效。

增3805宗 重症與近日相若

本港昨新增56宗BA.2.12.1確認或懷疑本地個案，以及31宗BA.4或BA.5確認或懷疑本地個案，前者累計1149宗，後者累計403宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，據本港個案情况與世衛分析，相關亞系嚴重程度與Omicron其他亞系沒大分別，昨起調整措施，涉BA.2.12.1、BA.4、BA.5等亞系確診者或密切接觸者，處理方法與其他亞系一樣，只要條件合適，例如家中有獨立房間和廁所、不是高危者等，可居家隔離或檢疫。

張竹君：傳染力強難阻蔓延 嚴重程度未增

張竹君又解釋，BA.4和BA.5傳染力太強，即使做了很多措施，也難阻止在社區蔓延；此外，約一半個案是經快測確診，衛生署要再為他們檢測核酸才知是否涉新亞系，但有結果時患者已在家逗留1至3日，再送入隔離設施、或密切接觸者送入檢疫設施，已不是很有效。

她又稱，據近期監察，BA.2.12.1約佔本港個案1.5%至2%，BA.4或BA.5約佔0.5%至1%，而本港所有BA.2.12.1個案有44%無病徵，本地個案34%無病徵，所有BA.4或BA.5有逾60%無病徵，本地個案有16%無病徵，社區整體約50%患者無病徵，打3針疫苗對這些亞系防重症和死亡仍很有效。

此外，昨新增一宗病毒檢測陽性死亡個案，死者是67歲男子，醫管局稱其死因與自殺有關。懲教署表示，荔枝角收押所67歲男還押者前晚在囚室上吊，懲教署已通知警方，死因裁判法庭將舉行死因研訊。死者因涉嫌與精神上無行為能力的人性交罪而還押。

（新冠疫情）

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