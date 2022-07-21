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院舍探訪擬須3針 員工每周驗核酸 疫熾或兩日一驗 業界：重症無升「大陣仗」

【明報專訊】本港新冠疫情反彈，港府多次表示要集中保護院舍長者等高危群組。有院舍業界透露，港府前日與業界開網上會議，提及因應疫情發展，計劃收緊對安老及殘疾人士院舍防疫要求，包括將院舍員工核酸檢測由每兩周一次加密至每周一次，亦會隨疫情發展考慮收緊至每48小時檢測核酸一次；另計劃收緊院舍訪客探訪要求至3針疫苗，以及須​​持有48小時內核酸檢測陰性結果。本身是安老院舍負責人的安老事務委員會委員李輝稱，理解疫情下須將公共衛生放在首位，但第五波餘波重症及死亡未有大升，認為措施毋須「咁大陣仗」。

本報向醫衛局及社署查詢是否正研究相關措施，社署發言人稱社署、衛生署及醫衛局代表前日與院舍業界舉行會議，講解將實施的院舍探訪和員工檢測最新安排及收集員工檢測樣本的便利措施，將適時公布具體安排。

參與會議的李輝稱，近日有約100間院舍現小量陽性個案，較上月初明顯上升，社區另有大量傳播鏈，當局擔心院舍職員、探訪親屬會將病毒帶入院舍，故提出上述措施。

現時院舍員工每日上班前須做快測，並自今年6月22日起須每兩周到社區檢測中心等檢測核酸，但部門在前日會議上提出加密至每周一次核酸檢測。李輝說，院舍人手長期不足，職員工作時間長，現有安排下須撥冗做檢測，並有可能影響院舍運作。

部門提派採樣包 李輝盼上門檢測

李輝稱部門吸納業界意見後，提出會派人上門派發鼻咽拭子核酸採樣包，另提供短片教導自行採樣，中心會安排上門收回樣本化驗，但她盼能提供上門核酸檢測。至於何時會將檢測間距收緊至48小時，她稱當局僅表示會考慮每日個案宗數、病牀使用率等因素，未有提出「硬指標」。

因應疫情發展，社署5月中在院舍實施有限度探訪安排，訪客最少打兩針，探訪前須快測。當局在會上提及收緊訪客探訪要求至打齊3針、並須​​持有48小時內核酸檢測陰性結果。李輝說，會上提及須前往院舍的市民在社區檢測中心可免費接受檢測，新措施亦不影響未來一兩周已預約探訪的親屬，惟當局沒提及恩恤探訪下特殊安排，促港府提供清晰指引。

彭鴻昌冀彈性措施 可視像探訪

社協幹事彭鴻昌向本報表示，他接觸的院舍家屬均已打3劑疫苗，相信收緊探訪安排影響不太大，惟部分家屬或因身體狀况未能滿足新要求，希望港府能提供彈性措施，例如安排視像探訪、在院舍設額外密閉空間供家屬與院友會面等。

另外，近期相繼有部門首長級官員確診，本報向政府查詢有否考慮在家工作等安排，政府發言人回覆說，因應疫情各部門上月起已加強政府僱員快測，現時每日做快測的政府員工超過10萬人，另有5.5萬人按風險定期檢測。發言人未提及在家工作安排，只稱已要求政策局和部門繼續採取針對社交距離和防疫措施，包括實施彈性上班時間和午膳時間、盡量安排視像會議和減少非必要的員工活動。

明報記者

（新冠疫情）

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