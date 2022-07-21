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港聞二

聲稱治「宮寒」 中醫師涉非禮女病人

【明報專訊】37歲中醫師涉嫌在中醫診所內非禮一名女病人，案件昨在觀塘裁判法院開審。事主供稱，因左肩痛到被告診所求診，被告指事主宮寒，治療時多次觸及事主陰部，又感到被告手指伸入陰道，其後向她表示「唔好同人講」。辯方質疑，事主當日未即場大聲呼救，事主稱當刻未能反應，「驚到出唔到聲」。

報稱中醫師的被告曾廸民（37歲），否認一項非禮罪名；控罪指他於2021年4月19日，在藍田匯景廣場一中醫藥中心，猥褻侵犯27歲女子X。

事主肩痛求診 被告指腰腫按摩

事主X供稱，案發時因左肩頸痛逾周，案發當晚6時半到達診所，被告帶領她進入診症室。X稱被告為她治療肩頸後已無痛楚，但被告此時稱她腰部浮腫，主動提出為X治療腰痛症，其間多次擅自拉低X的內褲及裙頭，以拇指按壓右邊臀部「穴位」，X感覺到有其他手指上下掃其陰部。

X又說，被告隨後稱X患「宮寒」，為她拉下內褲及裙頭，露出肚及陰部後為她按摩。X在過程中感到被告以兩指觸摸她的陰部，她曾詢問被告「係咪有必要咁樣按」，被告回應宮寒「有必要咁樣治療」，及後以左手指進入其陰道內達5秒，X隨即縮開。

X表示，雖曾多次向被告表示「唔使啦唔該」，但被告未有理會。離開診症室前，被告向X稱「你仲有另一啲問題，例如你個胸」，需預約覆診，再用原子筆輕敲X左胸3次。被告亦表示「千祈唔好將今日發生嘅嘢同任何人講」，因當日為她治療多個痛症位置但只收一個價錢。

被告診症後着事主勿告訴他人

辯方盤問時質疑，X被掃陰部時，為何沒有立即制止被告及呼救。X回應，因被告稱這為治療方法，而且她當初亦相信其專業，故沒有叫停或向人求救。審訊今續。

【案件編號：KTCC346/22】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 非禮病人 註冊中醫

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