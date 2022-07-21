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市民燈柱掛國旗須付14萬 議員去函 路政豁免收費

【明報專訊】有專欄作家撰文指去年有市民向路政署申請，在國慶日前後於元朗一帶的公路燈柱掛1200多面國旗，為期20日，被徵收14.7萬多元，即平均每日每面國旗收費約6元。自由黨立法會議員李鎮強及民建聯立法會議員陳仲尼去信路政署，要求交代收費原因及理據。路政署回覆本報表示，就去年接獲民間團體申請在燈柱掛旗，有關豁免收費的程序快將完成，並會盡快通知相關團體的退款安排。

路政：收費屬路燈維修承建商巡查費

路政署回覆本報表示，任何人或團體有意在該署轄下的路燈燈柱懸掛旗幟，可向該署提交書面申請，而按照現時政府收回成本的收費原則，署方需向申請人收回路燈維修承建商在旗幟懸掛期間巡查的費用。按既定標準，每宗申請收1990元行政費，另每支旗每日6元巡查費。署方去年8月首次接獲民間團體申請在燈柱掛旗，並按上述程序處理，團體亦按程序繳費。路政署表示，其後收到立法會議員的信函，要求酌情豁免團體費用，而有關豁免收費的具體安排快將完成，署方會盡快通知團體退款安排。

沈豪傑：申請人好想掛 不情願下付款

專欄作家屈穎妍在報章撰文，指有市民向路政署申請掛國旗後，收到路政署帳單要求繳付14.7萬多元。按李鎮強取得的收據顯示，申請人申請在去年9月20日至10月8日期間，沿元朗粉錦公路和錦田公路燈柱掛1214面國旗，檢查費用是每面旗每天6元，連同申請費，總收費為14.7萬多元。李鎮強向本報表示，不理解署方的收費理據，「是否每日真的有人去檢查？」他又促請署方交代檢查費的定價標準。

去年協助掛國旗申請者的元朗區議會主席沈豪傑向本報表示，申請人去年國慶日前，自行在元朗的公路燈柱掛國旗後被清除，其後與路政署聯絡，署方職員解釋，在燈柱掛上展示品需預先申請並按規定收費，但若與政府部門活動有關，則可免卻收費。申請人接獲路政署回覆收費詳情後，沈曾協助聯絡當區民政專員介入，沈說，由於時間緊迫而未及介入，但申請人因「好想掛」，最終在不情願下在掛旗前付款14.7萬多元。

沈：當局應統籌代民間向路政申請

沈豪傑認為，路政署需聘請外判商掛上展示品，其間或要暫時封閉有關道路，因此難以評論收費是否合理，但他認為，在大日子如國慶日、回歸日，相關政府部門應負起責任，統籌並代表民間團體向路政署申請。

相關字詞﹕國旗 李鎮強 沈豪傑 路政署

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